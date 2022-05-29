تخصيص 70% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي للمستوى الاقتصادي

تم الإعلان، مساء اليوم، عن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي للعام الجاري 1443هـ/ 2022م لكافة المستويات، ويمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومى عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار على الرابط: http://hajj.gov.eg/

وحضر إعلان نتيجة القرعة رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، وأعضاء اللجنة، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من ممثلي وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وألقت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، كلمة بهذة المناسبة استهلتها بالترحيب بالسادة الحضور، كما نقلت تمنيات وزارة السياحة والآثار بنجاح موسم الحج لهذا العام، موجهة الشكر لكافة الجهات المعنية على الجهود التي بذلتها في هذا الشأن.

وأوضحت خلال كلمتها بأن الحج السياحي يناسب كافة المستويات ويغطى كافة الشرائح المجتمعية وقد تم تخصيص 70% من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي هذا العام لمستوى الحج الاقتصادي و 30% لمستوى الحج الخمس نجوم، مؤكدة على حرص الجميع بأن يكون موسم الحج لهذا العام ناجحا ومرضيا لكافة الحجاج.

وفي ختام كلمتها ناشدت جميع الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج لهذا العام بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج السياحي والبرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع الحاج، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد اعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.