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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دخول جماهير الأهلي من بوابتي 5 و7 لمركب محمد الخامس

صدى البلد

نجحت إدارة بعثة الأهلي، وبالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية بالمغرب، في التواصل مع مسئولي «كاف» واللجنة المنظمة للمباراة في تخصيص بوابتي «٥» و«٧» منفصلتين لدخول جماهير الأهلي.

وفي ضوء المتغيرات والمفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية واستمرت حتى ساعات من قبل انطلاق المباراة نجحت إدارة البعثة في تخصيص مدرجات «سيكشن ١٣ وسيكشن ١٥» ليكونا أماكن محددة ومنفصلة لجماهير الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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