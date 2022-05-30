دخول جماهير الأهلي من بوابتي 5 و7 لمركب محمد الخامس

نجحت إدارة بعثة الأهلي، وبالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية بالمغرب، في التواصل مع مسئولي «كاف» واللجنة المنظمة للمباراة في تخصيص بوابتي «٥» و«٧» منفصلتين لدخول جماهير الأهلي.

وفي ضوء المتغيرات والمفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية واستمرت حتى ساعات من قبل انطلاق المباراة نجحت إدارة البعثة في تخصيص مدرجات «سيكشن ١٣ وسيكشن ١٥» ليكونا أماكن محددة ومنفصلة لجماهير الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.