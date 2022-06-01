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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان ما تكبريش .. جربي ماسك الموز وفيتامين هـ

طريقة عمل ماسك الموز
طريقة عمل ماسك الموز وفيتامين هـ

يعد ماسك الموز من أفضل الوصفات الطبيعية التى تساعد فى ترطيب البشرة وفى نفس الوقت يمكن إضافة بعض المكونات المرطبة والمغذية للبشرة .

وبهذه الإضافات يصبح ماسك الموز علاجا فعالا للتجاعيد والخطوط التعبيرية حول الفم والعينين بشكل فعل.

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نقدم لكم طريقة عمل ماسك الموز وفيتامين هـ لعلاج التجاعيد والوقاية منها ، وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي " الهندي.

 

مكونات ماسك الموز وفيتامين هـ :

موزة ناضجة

معلقتين من الزبادي

3 - 6 قطرات زيت اللوز

1 -2 قطرة زيت فيتامين هـ

طريقة عمل ماسك الموز وفيتامين هـ :

- فى وعاء صغير اهرسي موزة ناضجة باستخدام شوكة ثم اضيفي الزبداي وقلبي جيدا 

- أضيفي زيت اللوز وزيت فيتامين هـ امزجيهم جميعًا معًا وضعي هذا المزيج على وجهك ثم اتركيه قليلا واغسلي الوجه بالماء البارد.

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