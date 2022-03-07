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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زيت رخيص يؤخر شيخوخة البشرة ويعالج التجاعيد .. اكتشفيه

التجاعيد
التجاعيد

تعاني الكثير من السيدات من شيخوخة البشرة والتجاعيد المبكرة ، فلم تعد هذه المشكلات قاصرة على النساء ذوى الأعمار الكبيرة فى العصر الحالى.

وتظهر التجاعيد لدى النساء والفتيات، بطريقتين الأولى هى التجاعيد العادية المتعارف عليها والثانية هى الخطوط التعبيرية المتعارف عليها بالخطوط الدقيقة حول الفم والعينين.

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شيخوخة البشرة لا تقتصر على التجاعيد فقط ، بل هناك أشياء اخرى تجعل البشرة أكثر ضعفا وأضعف مثل نقص بعض العناصر الغذائية المفيدة فى البشرة ، مما يجعل لونها باهت وغير مشرق.

وقدم موقع “boldsky ” زيت سحرى للنساء والفتيات يساعد فى علاج الشيخوخة والتجاعيد الموجودة بالفعل وفى نفس الوقت يعمل زيت اللبان كمحفز للخلايا.

ويعزز تجديد الخلايا السليمة ويساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الأنسجة الموجودة والخلايا وعندما يتم دمج هذه الميزة مع خصائص قابضة الزيت ، فإنها تعمل كعنصر رائع لمكافحة الشيخوخة. 

ويمكن أن يساعدك على التخلص من التجاعيد وبقع الشمس وما إلى ذلك كما أنه يعمل على شد الجلد ويستبدل خلايا الجسم القديمة والمحتضرة بخلايا جديدة صحية.

التجاعيد علاج التجاعيد التجاعيد المبكرة شيخوخة البشرة زيت الشيخوخة

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