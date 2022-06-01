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برلمان

برلماني يطالب بإطلاق تطبيق خاص لقمة المناخ cop27 بأكثر من لغة

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ، على ضرورة  إطلاق تطبيق خاص  بقمة المناخ cop27 بأكثر من لغة، على أن يتم نشر كل ما يتعلق بالقمة من خلاله وفتح المجال للتفاعل مع المستخدمين لاستقبال مقترحاتهم ورؤيتهم لقضايا المناخ.

وقال "محسب" في الاقتراح برغبة الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن أنظار العالم تتجه نحو قمة المناخ cop27 ، باعتبارها حدثًا بالغ الأهمية بما يحمله من أملٍ للكوكب والبشرية في حال مضى العالم ، لتقليل الانبعاثات ومواجهة التغيّر المناخي المُدمّر.

وأشار "محسب"، إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في العالم، وخاصة مع الاستخدام المتزايد للموبايل وتطبيقاته، مؤكدا على أهمية اطلاق تطبيق بأكثر من لغة حتى يتمكن الجمهور في كل أنحاء العالم من متابعة فاعليات القمة، والوقوف على أخبارها، والرؤي المقدمة من جميع الأطراف المشاركة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التطبيق سيمكننا من الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين حول العالم، وهو ما سيعكس نجاح القمة المقرر انعقادها بشرم الشيخ، نوفمبر المقبل، على أن يتيح التطبيق للمستخدمين التفاعل من خلال إبداء الرأي وطرح الأفكار والحلول والتى ربما تجد لها مكانا في القمة وخلال جلسات الحوار.

ولفت إلى أن التطبيقات تتميز بسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى السرعة في التحميل السريع، حتى لا يشعر المستخدم بالملل ، مع التأكيد على ضرورة ربط التطبيق بمنصات السوشيال ميديا حتى يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول للتطبيق من خلال تلك المنصات.

قمة المناخ COP27 رئيس مجلس النواب تطبيق التطور التكنولوجي شرم الشيخ

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