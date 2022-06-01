رابطة تجار السيارات : موجة جديدة في ارتفاع الأسعار مع زيادة الدولار

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ان زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا ، ستجعل هناك موجة جديدة من زيادات أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد ، ان السوق المصرى يشهد العديد من الازمات منها الازمة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ، بالإضافة الى زيادة اسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى ، و ازمة فتح الاعتمادات المستندية .

وأوضح أبو المجد ان السوق المحلى المصرى للسيارات سيشهد نتيجة هذه الازمات مرحلة كساد وركود كبيرة للاسواق ، وسيعانى التاجر والمستهلك خلال الفترة القادمة.

واكد رئيس رابطة تجار السيارات ، ان هناك معارض صغيرة لا تستطيع مقاومة هذه الازمات ستغلق ابوابها خلال الفترة القادمة ، مؤكدا ان جميع السلع التى يدخل فيها الدولار شريك اساسى سترتفع اسعارها فى الأسواق .

وزارة المالية، أعلنت عن زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، بدلا من 17 جنيهاً للدولار في مايو الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 10%، وذلك في تعاملات اليوم الأربعاء، 1 يونيو 2022، وذلك ضمن جهود الدولة لمحاولة تخطي موجة التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب في أوكرانيا.