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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رابطة تجار السيارات : موجة جديدة في ارتفاع الأسعار مع زيادة الدولار

أسامة أبو المجد رئيس
أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ان زيادة  سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا ، ستجعل هناك موجة جديدة من زيادات أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد ، ان السوق المصرى يشهد العديد من الازمات منها الازمة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ، بالإضافة الى زيادة اسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى ، و ازمة فتح الاعتمادات المستندية .

وأوضح أبو المجد ان السوق المحلى المصرى للسيارات سيشهد نتيجة هذه الازمات مرحلة كساد وركود كبيرة للاسواق ، وسيعانى التاجر والمستهلك خلال الفترة القادمة.

واكد رئيس رابطة تجار السيارات ، ان هناك معارض صغيرة لا تستطيع مقاومة هذه الازمات ستغلق ابوابها خلال الفترة القادمة ، مؤكدا ان جميع السلع التى يدخل فيها الدولار شريك اساسى سترتفع اسعارها فى الأسواق .

وزارة المالية، أعلنت عن زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، بدلا من 17 جنيهاً للدولار في مايو الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 10%، وذلك في تعاملات اليوم الأربعاء، 1 يونيو 2022، وذلك ضمن جهود الدولة لمحاولة تخطي موجة التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب في أوكرانيا.             

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