للفتيات.. تعرفي على موضة مكياج صيف 2022

تكثر الأفراح و المناسبات خلال فصل الصيف مما يدفع العديد من الفتيات و السيدات إلي متابعة أحدث صيحات موضة المكياج في كل موسم ، وذلك وذلك حتى تطل بإطلالة مميزة وجذابة في مختلف المناسبات.

وفي هذا السياق قالت خبيرة التجميل وفاء يحيي، أن مكياج صيف ٢٠٢٢ مختلف عن السنوات السابقة، حيث يهتم بالعديد من الصيحات الجمالية المتجددة والتي لم تكن بارزة في المواسم الماضية، و ابرزها يمكنك اختيار الكونتور الداكن مع الشفاه النيود.

أضافت خبيرة التجميل، أن من ابرز الحيل التي يمكنك تطبيقها للحصول على مكياج جذاب ومميز، هو وضع ألوان أحمر الشفاه النيود اللامعة مع صيحة الكونتور الكريمي البني الذي يمكنك تمريره في حال اردت التألق ببشرة برونزية ورسمات ظلال بنية ومسحوبة على كامل الجفون العليا بطريقة ملفتة.

قالت وفاء يحي، كما يمكنك تطبيق مكياج الظلال البنية الفاتحة النيود واحمر الشفاه الفاتحة التي تبرز مع خطوط الكونتور الكريمي العريض والداكن بطريقة بارزة على الجهة الخارجية للشفاه.

وأضافت أن من أجمل ألوان أحمر الشفاه الموضة هذا الصيف هي الشفاه المشمشية فاتحة وملفتة للنظر مع الحرص على اختيار خطوط الكونتور الكريمي بتدرجات بنية رفيعة على الجهة الخارجية للشفاه السفلى، الى جانب تحديد الجهة العليا للشفاه بالكونتور الكريمي الرفيع على حدود الجهة الخارجية بطريقة ملفتة ومناسبة لاطلالاتك المقبلة.

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