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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي المقدم تستمتع بالتنزه في المغرب..شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة إنجى المقدم،مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت إنجي المقدم في الصور بإطلالة كاجوال من رحلتها بالمغرب،وكتبت معلقة من خلال صورتها:"أول مرة كنت أتنزه فيها وحالفني الحظ للقيام بذلك في هذا المكان الساحر والرائع .. جسر الله في أقشور بالمغرب.".

 

وكانت قد كشفت الفنانة إنجى المقدم، تفاصيل جديدة عن بدايتها في عالم التمثيل، مؤكدة انها قدمت أول أعمالها ولم تكن على دراية بمجال الفن بشكل كامل.

وأوضحت إنجي المقدم، في حوار لها مع الفنان أحمد فهمى فى برنامج "أحلى كلام" الذى يذاع على قناة الحياة، أنه عندما قدمت مسلسل "أحمد اتجوز منى"، فى بداية مشوارها الفنى، لم تكن على دراية بمجال التمثيل، ولم تكن لديها خبرة.

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