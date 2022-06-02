عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي تنتقد الإساءة لأم كلثوم: رمز مصري كبير.. فيديو

أم كلثوم
أم كلثوم

 أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن كوكب الشرق أم كلثوم رمز مصري وعالمي عملاق، موضحةً: "أم كلثوم قيمة كبيرة جدا بالنسبة لمصر والوطن العربي والفن في العالم كله، فقد كانت سيدة مصرية وطنية صاحبة التاريخ الذي ليس له مثيل في العالم العربي كله".

 

 وأضافت الخلالي، في حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "هذا الصوت البراق العظيم له بريقه وأثر طيب تركه، وبالتالي فإنها تعتبر من مكونات مصر الثقافية وقتوها العظيمة جدا". 

 

وأشارت الإعلامية، إلى أنّ ندوة جرى تنظيمها في اتحاد الكتاب وأحد الضيوف في الندوة وكان شاعرا، وتحدث عنها بشكل يوصف بالتطاول، كما وصفه المستعمون لكلامه، حيث تطرق إلى أمور شخصية وعدد زيجات وأشياء من هذا القبيل، وسلوكيات يتم التجني فيها على أم كلثوم.

 

 وأكدت، أن هذا الحديث ليس لائقا بقيمة رمز مصري كبير وعظيم في حجم كوكب الشرق، ولا يليق بأصحاب فكر وأثر ومعرفة وأصحاب كتابات فارقة: "من لديه هذا الولع الإنساني والشغف المعرفي والثقافي ويكون مبدعا لا يكون لائقا أبدا أن يتحدث عن قيم فنية وإبداعية وإنسانية كبيرة بأمور فيها تجاوز بهذا الشكل". 

 

ووجهت الإعلامية قصواء الخلالي رسالة إلى الشخص المسيئة لكوكب الشرق، قائلة: "لو حضرتك بتسمع بحب وتقدير لأغاني الست يمكن مكنتش تحب تقول عنها كده، واللي بيحب بني أدم أو قيمة أو عمل إبداعي يقدره، ما حدث لا يليق أو يصح، نعتز بتاريخنا المصري ونقدره، وهذا التاريخ ليس سياسة أو معارك عسكرية فقط، لكن تاريخنا مجموعة قيم متمثلة في الحضارة والإنسانية، فهل يليق أن نتحدث عن رموزنا بهذا الشكل؟!".

اتحاد كتاب مصر كوكب الشرق الوطن العربي اتحاد الكتاب ام كلثوم المساء مع قصواء العالم العربى كوكب الشرق أم كلثوم الإعلامية قصواء الخلالي برنامج في المساء مع قصواء في المساء مع قصواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية سيجر المنطقة لمزيد من العنف

التكلفة 94 ألف جنيه.. الداخلية تعلن الأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة..فيديو

بعد استشهادها على يد الاحتلال.. من هي الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة "فيديوجراف"

سائق مكلارين: علينا إعادة النظر في الإستراتيجيات التي اتبعناها بجائزة موناكو الكبرى

الكشف عن مواصفات هاتف المهام الشاقة من سامسونج Galaxy XCover Pro 2

روسيا: الاتحاد الأوروبي يدفع أوكرانيا إلى حافة الهاوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

شيرين سيف النصر تقرأ عدة أعمال فنية لاختيار الأنسب للعودة للتمثيل

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

فيديو

خالد عليش بعد الحكم برؤية طفلته: هل يريح الأم وأصحابها إني ماشوفش البنت "فيديوجراف"

كيفية ترشيد الاستهلاك في الكهرباء ..فيديو

الإنسانية أولا.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية منكوبة.. فيديوجراف

مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ