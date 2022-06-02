قصواء الخلالي تنتقد الإساءة لأم كلثوم: رمز مصري كبير.. فيديو

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن كوكب الشرق أم كلثوم رمز مصري وعالمي عملاق، موضحةً: "أم كلثوم قيمة كبيرة جدا بالنسبة لمصر والوطن العربي والفن في العالم كله، فقد كانت سيدة مصرية وطنية صاحبة التاريخ الذي ليس له مثيل في العالم العربي كله".

وأضافت الخلالي، في حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "هذا الصوت البراق العظيم له بريقه وأثر طيب تركه، وبالتالي فإنها تعتبر من مكونات مصر الثقافية وقتوها العظيمة جدا".

وأشارت الإعلامية، إلى أنّ ندوة جرى تنظيمها في اتحاد الكتاب وأحد الضيوف في الندوة وكان شاعرا، وتحدث عنها بشكل يوصف بالتطاول، كما وصفه المستعمون لكلامه، حيث تطرق إلى أمور شخصية وعدد زيجات وأشياء من هذا القبيل، وسلوكيات يتم التجني فيها على أم كلثوم.

وأكدت، أن هذا الحديث ليس لائقا بقيمة رمز مصري كبير وعظيم في حجم كوكب الشرق، ولا يليق بأصحاب فكر وأثر ومعرفة وأصحاب كتابات فارقة: "من لديه هذا الولع الإنساني والشغف المعرفي والثقافي ويكون مبدعا لا يكون لائقا أبدا أن يتحدث عن قيم فنية وإبداعية وإنسانية كبيرة بأمور فيها تجاوز بهذا الشكل".

ووجهت الإعلامية قصواء الخلالي رسالة إلى الشخص المسيئة لكوكب الشرق، قائلة: "لو حضرتك بتسمع بحب وتقدير لأغاني الست يمكن مكنتش تحب تقول عنها كده، واللي بيحب بني أدم أو قيمة أو عمل إبداعي يقدره، ما حدث لا يليق أو يصح، نعتز بتاريخنا المصري ونقدره، وهذا التاريخ ليس سياسة أو معارك عسكرية فقط، لكن تاريخنا مجموعة قيم متمثلة في الحضارة والإنسانية، فهل يليق أن نتحدث عن رموزنا بهذا الشكل؟!".