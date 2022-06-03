عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12 مصريا يتأهلون لربع نهائي بطولة إلبوسكو الدولية للبادل بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

تأهل 12 مصريا لربع نهائي بطولة "إلبوسكو" الدولية للبادل، والمقامة على ملاعب نادي إلبوسكو جافلين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 2 وحتى 4 يونيو الجاري. 

حيث صعد الزوجي المصري المكون من جورج واكيم وعلي زغلول لدور الثمانية بمنافسات الرجال، إضافة إلى 5 فرق في منافسات السيدات وهن "رؤي الاتربي - ندى هشام - سلمي صيام - نايا عجميا - مريم الذكي - فريدة الحلبي - ندى ياسر - سلمى أمين - مورا إسحاق - ياسمين عبادة". 

ويشارك في البطولة 184 لاعب ولاعبة بواقع 132 لاعب و56 لاعبة يمثلون 10 دول هي "مصر - المغرب - تونس - السعودية - قطر - النرويج - سويسرا - الأرجنتين - إسبانيا - المكسيك".

 ويبلغ مجموع جوائز البطولة 12500 يورو. وتعد البطولة أحد البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي والمصنفة من الفئة الأولى في التصنيف ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالميًا وعلى رأسهم القطري محمد سعدون الكواري المذيع الرياضي الشهير. 

ومن جانبه أكد أحمد الغتوري أن الاتحاد يخطو خطوات واسعة في نشر اللعبة بشكل كبير داخل ربوع مصر، إضافة إلى مساعدة اللاعبين المصريين على اكتساب خبرات جديدة والإحتكاك بالمدارس المختلفة كما أن يأمل في أن تكون هذه البطولات الدولية حافزًا لهم على الإرتقاء في التصنيف العالمي للعبة.

البوسكو العاصمة الادارية أخبار الرياضة الدولية للبادل البادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

ترشيحاتنا

بوتين يقيل خمسة جنرالات وكولونيل بالجيش والشرطة

قرار ضد المحجبات.. الجزيرة يمنع البوركيني داخل النادي

البنك الزراعي : نستهدف التوسع في برنامج التمويل متناهي الصغر بفوائد بسيطة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بقليوب وتعطل حركة الطريق الزراعي السريع

الأسوأ لم يأت|رئيس الاتحاد الأفريقي يحذر من كارثة غذائية وبوتين يلوم أوكرانيا

المصل واللقاح: جدري القرود ضعيف جدا وغير سريع الانتشار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

كان كارها للإسلام بشدة.. بريطاني يشهر إسلامه بسبب محمد صلاح

قال لها أنا في حالي.. منار اللبنانية: كتير بحب عمرو دياب

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ