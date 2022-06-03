12 مصريا يتأهلون لربع نهائي بطولة إلبوسكو الدولية للبادل بالعاصمة الإدارية

تأهل 12 مصريا لربع نهائي بطولة "إلبوسكو" الدولية للبادل، والمقامة على ملاعب نادي إلبوسكو جافلين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 2 وحتى 4 يونيو الجاري.

حيث صعد الزوجي المصري المكون من جورج واكيم وعلي زغلول لدور الثمانية بمنافسات الرجال، إضافة إلى 5 فرق في منافسات السيدات وهن "رؤي الاتربي - ندى هشام - سلمي صيام - نايا عجميا - مريم الذكي - فريدة الحلبي - ندى ياسر - سلمى أمين - مورا إسحاق - ياسمين عبادة".

ويشارك في البطولة 184 لاعب ولاعبة بواقع 132 لاعب و56 لاعبة يمثلون 10 دول هي "مصر - المغرب - تونس - السعودية - قطر - النرويج - سويسرا - الأرجنتين - إسبانيا - المكسيك".

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 12500 يورو. وتعد البطولة أحد البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي والمصنفة من الفئة الأولى في التصنيف ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالميًا وعلى رأسهم القطري محمد سعدون الكواري المذيع الرياضي الشهير.

ومن جانبه أكد أحمد الغتوري أن الاتحاد يخطو خطوات واسعة في نشر اللعبة بشكل كبير داخل ربوع مصر، إضافة إلى مساعدة اللاعبين المصريين على اكتساب خبرات جديدة والإحتكاك بالمدارس المختلفة كما أن يأمل في أن تكون هذه البطولات الدولية حافزًا لهم على الإرتقاء في التصنيف العالمي للعبة.