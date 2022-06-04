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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إصدار iOS 16.. تثبيت iOS 15 على 85٪ من هواتف آيفون

نظام التشغيل iOS
نظام التشغيل iOS 15 تم تثبيته على حوالي 85 ٪ من هواتف آيفون

في الوقت الذى تستعد فيه شركة آبل الأمريكية لإطلاق نظامها التشغيلي الأحدث iOS 16 والمقرر أن تعلن عنه الشركة الأسبوع المقبل، كشفت إحصاءات أن نظام التشغيل الحالي iOS 15 قد تم تثبيته على حوالي 85 ٪ من هواتف آيفون النشطة.  

ووفقًا لشركة التحليلات Mixpanel فإن نظام التشغيل الحالي iOS 15 قد شهد تباطؤا كبيرا بعد 256 يومًا من إتاحته للجمهور لأول مرة، لإصداره على جميع هواتف آيفون مقارنة بسابقه نظام التشغيل iOS 14 .  

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وتجاوزت عملية تثبيت نظام التشغيل iOS 14 أكثر من 90 % على هواتف آيفون بحلول أبريل 2021، مقارنة ب iOS 15  التى وصلت نسبته إلى 85 ٪ في 3 يونيو من العام الحالي، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن تثبيته أسرع من نظام تشغيل أندرويد . 

 

وتقول شركة تقول StatCounter للبيانات أنه اعتبارًا من مايو 2022 ، تم تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل Android 12  من شركة جوجل على 14.9٪ من هواتف أندرويد النشطة، حيث تم إصدار Android 12 في 4 أكتوبر 2021. 
 

وسيضم نظام تشغيل iOS 16  تحسينات مهمة إلي حد ما في جميع المجالات، كما ستكون هناك واجهة جديدة متعددة المهام ل iPadOS لأجهزة آيباد ، جنبا إلي جنب مع أنظمة التشغيل الجديدة macOS 13 و watchOS 9 و tvOS 16 لأجهزة ماك وساعات آبل وخدمة التليفزيون.

 

وسيحتوي نظام تشغيل iOS 16 علي تحسينات كبيرة علي الإشعارات وميزات تتبع الصحة مثل تتبع معدلات القلق والأرق وضغط الدم وغيرها، لكنه لن يمثل ميزة إعادة تصميم رئيسية لنظام iOS.
 

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