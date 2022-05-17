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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تصدر تحديث iOS 15.5 لهواتف آيفون مع عدد من الميزات المهمة

آبل تصدر تحديث iOS
آبل تصدر تحديث iOS 15.5 لهواتف آيفون

أصدرت شركة آبل تحديث iOS 15.5 لهواتف آيفون و iPadOS 15.5لأجهزة آيباد، والذى يعد خامس تحديث رئيسي لأنظمة التشغيل الخاص بها ضمن iOS 15، حيث تم إطلاقه حاليا للأجهزة الأحدث فيما سيصل تدريجيا لباقي الأجهزة. 
 

 وبحسب موقع MacRumors فإن تحديث iOS 15.5 يشتمل على عدد من الميزات الجديدة التى تصدر لأول مرة لمستخدمى آيفون و آيباد بالإضافة إلى عدد من التحسينات على ميزات سابقة، ومعالجة عدد من الثغرات الأمنية. 

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تتيح تحديث iOS 15.5 ميزة  Wallet لعملاء Apple Cash إرسال الأموال وطلبها من بطاقة Apple Cash الخاصة بهم، مع إعداد جديد يسمح لمستخدمي Podcasts بالحد من عدد الحلقات المخزنة على أجهزتهم.  

 

ويمكن للمستخدمين تنزيل تحديثات iOS 15.5 لهواتف آيفون  و iPadOS 15.5 لأجهزة آيباد، ويتوفر البرنامج على جميع الأجهزة المؤهلة من خلال الدخول على تطبيق الإعدادات، من الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج. 


وتستعد شركة آبل لعقد مؤتمرها للمطورين للعام الحالي، WWDC 2022 ، والذى تعتزم فيه الشركة الإعلان فيه عن عدد من منتجاتها وتقنياتها الجديدة وعلي رأسها نظام تشغيلها الأحدث iOS 16 الذى سيشهد ثورة تكنولوجية هائلة خاصة فيما يتعلق بميزات الخصوصية في هواتف آيفون.
 

شركة ابل هواتف آيفون أجهزة آيباد أنظمة تشغيل تحديث iOS 15 ميزات iOS 15

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