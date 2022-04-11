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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نظام تشغيل آبل الأحدث iOS 16 ينطلق قريبا بميزات خرافية لهواتف آيفون

نظام تشغيل آبل الأحدث
نظام تشغيل آبل الأحدث iOS 16 ينطلق قريبا بميزات خرافية

مع اقتراب إنطلاق مؤتمر آبل للمطورين للعام الحالي، WWDC 2022 ، والذى تعتزم فيه شركة آبل الأمريكية الإعلان فيه عن عدد من منتجاتها وتقنياتها الجديدة وعلي رأسها نظام تشغيلها الأحدث iOS 16 الذى سيشهد ثورة تكنولوجية هائلة خاصة فيما يتعلق بميزات الخصوصية في هواتف آيفون.

 

وبحسب موقع MacRumors فإن المحلل الشهير مارك جورمان كشف عن عدد من ملامح نظام تشغيل آبل الأحدث iOS 16 حيث قال إنه سيحتوي علي تحسينات كبيرة علي الإشعارات وميزات تتبع الصحة مثل تتبع معدلات القلق والأرق وضغط الدم وغيرها، لكنه لن يمثل ميزة إعادة تصميم رئيسية لنظام iOS. 



وكتب محلل بلومبرج، مارك جورمان، إن نظام تشغيل iOS 16  سيضم تحسينات مهمة إلي حد ما في جميع المجالات، كما ستكون هناك واجهة جديدة متعددة المهام ل iPadOS لأجهزة آيباد ، جنبا إلي جنب مع أنظمة التشغيل الجديدة macOS 13 و watchOS 9 و tvOS 16 لأجهزة ماك وساعات آبل وخدمة التليفزيون.

 

ويتوقع أن تفصح شركة آبل عن خططها المقررة لنظارة الواقع المختلطة (AR / VR) والتى سيتم استخدامها في مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي، بالإضافة إلي إعلان العديد من أجهزة Mac الجديدة ، بما في ذلك MacBook Air المعاد تصميمه ، و MacBook Pro الذي تم تجديده مقاس 13 بوصة ، و iMac المحدث 24 بوصة ، و Mac mini الجديد.

 

كما سيضم النظام التشغيلي الخاص بساعات آبل الذكيةف watchOS 9 ترقيات رئيسية للنشاط والتمارين البدنية وتتبع الصحة ، ولكن لا توجد تفاصيل معروفة عما سيشمله macOS 13 ، بما في ذلك ما سيتم تسميته،  وسيتميز macOS Big Sur بإعادة تصميم كبيرة .

 

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