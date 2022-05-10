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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تكتب نهاية أجهزة iPod Touch بعد عقدين من الزمن في تغيير صناعة الموسيقى

آبل تكتب نهاية أجهزة
آبل تكتب نهاية أجهزة iPod Touch بعد عقدين من الزمن

أعلنت شركة آبل Apple إنهاء أسطورة أجهزة iPod الشهيرة والتى ساهمت في تغيير صناعة الموسيقى على مدى سنوات، حيث قررت الشركة عدم إنتاج أى أجهزة جديدة من أجهزة iPod Touch .  

 

وبحسب موقع CNET فإن شركة آبل قالت إنها  ستواصل بيع أجهزة iPod Touch المتبقية من خلال موقعها على الإنترنت بسعر يبدأ من 199 دولارًا للقطعة الواحدة حتى نفاد الكمية مع طرز متنوعة للمساحة الداخلية 32 و 128 و 256 جيجا بايت، وألوان الفضي ، والوردي ، والأزرق ، والذهبي.

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ويمثل قرار شركة آبل بوقف انتاج iPod Touch نهاية ليس فقط للأجهزة ولكن أيضًا نهاية لخط إنتاج iPod بالكامل والذى صدر في عام 2001 ، والذي ساعد في إعادة تشكيل صناعة الترفيه قبل عقدين من الزمن.


وقال جريج جوسوياك ، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي بآبل  "لطالما كانت الموسيقى جزءًا من جوهرنا ، وتقديمها إلى مئات الملايين من المستخدمين بالطريقة التي أثر بها iPod في أكثر من مجرد صناعة الموسيقى" .

 

وأضاف أن " أجهزة iPod  أعادت تعريف كيفية اكتشاف الموسيقى والاستماع إليها ومشاركتها"، حيث أن أول جهاز iPod تم الإعلان عنه بعد أحداث هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية ، حيث كان يعتبر إطلاقه خطرًا كبيرًا على شركة آبل، حيث كانت الشركة تكافح من أجل استعادة وضعها المالي بعد أن كادت تتعرض للإفلاس.  
 

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