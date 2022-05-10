أبرزها آبل ومايكروسوفت وتسلا.. شركات التكنولوجيا العملاقة تخسر تريليون دولار في أيام

خسرت شركات التكنولوجيا العملاقة وعلى رأسها شركات آبل و مايكروسوفت وتسلا أكثر من تريليون دولار في أيام قليلة، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وشهدت شركة آبل خسارة كبيرة وصلت إلى أكثر من 200 مليار دولار، كما خسرت شركة مايكروسوفت حوالي 189 مليار دولار من قيمتها، كما تجاوزت خسائر تسلا للسيارات الكهربية 199 مليار دولار، وذلك بحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وانخفضت القيمة السوقية لشركة أمازون بمقدار 173 مليار دولار، فيما خسرت شركة جوجل 123 مليار دولار عما كانت عليه الأسبوع الماضي، وكذلك شركة ميتا، فيسبوك سابقا، التى وصلت خسائرها ل 70 مليار دولار.

واتجه عدد كبير من المستثمرين إلى عدد آخر من الشركات التى تعتبر أكثر أمانا مثل الشركات المنتجة للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي مما أثر على شركات التكنولوجيا.





كما شهدت العملات المشفرة انهيارا كبيرا حيث أدى انهيار بيتكوين إلى دفع سوق العملات المشفرة إلى حالة من الجنون مما دفعها إلى الانخفاض بنسبة 10٪ بشكل عام ، حيث سجلت أدنى مستوى وهو الأدنى منذ يوليو 2021، وبانخفاض أكثر من 50 % من قيمتها التى تجاوزت 68 ألف دولار في نوفمبر الماضي.