فقدت أكثر من 50%.. انهيار بيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو

فقدت العملة المشفرة الأكبر في عالم العملات الرقمية، بيتكوين Bitcoin، أكثر من نصف قيمتها، حيث تهاوت إلى ما دون 33 ألف دولار أمريكي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليوالعام الماضي.

وأدى انهيار بيتكوين إلى دفع سوق العملات المشفرة إلى حالة من الجنون مما دفعها إلى الانخفاض بنسبة 10٪ بشكل عام ، حيث سجلت أدنى مستوى وهو الأدنى منذ يوليو 2021، وبانخفاض أكثر من 50 % من قيمتها التى تجاوزت 68 ألف دولار في نوفمبر الماضي.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن انخفاض بيتكوين بهذا الشكل يأتى بعد أن فقد مؤشر داو جونز الصناعي وكذلك مؤشر ناسداك بنسبة 5٪، حيث كانت تلك الخسائر بمثابة أسوأ انخفاض في يوم واحد منذ عام 2020 .

ويتوقع الخبراء أن تواصل بيتكوين انخفاضها إلى ما دون 25 ألف دولار خلال الأيام القليلة، حيث زن الأسواق لا تزال بشكل عام تحت ضغط من مخاوف التضخم والنمو.

وكانت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بلغت 1.68 تريليون دولار يوم الأحد الماضي ، وفقًا لبيانات من موقع CoinGecko.com ، فيما بلغ حجم تداول العملات الرقمية 119 مليار دولار.