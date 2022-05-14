آبل تختبر هواتف آيفون بمنافذ من نوع USB-C بدلاً من Lightning لإطلاقها العام القادم

تختبر شركة آبل الأمريكية هواتف آيفون بمنافذ من نوع USB-C لإطلاقها العام القادم 2023 بدلاً من منافذ Lightning ، حيث تتجه آبل إلى الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بتوحيد الشواحن لجميع المستخدمين.

وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية فإن آبل تعتزم تبديل منافذ Lightning بمنافذ من نوع USB-C لدمجها في هواتف آيفون iPhone 15 لعام 2023 ، ومن المحتمل أن تقوم آبل بتغيير منافذ أجهزة آيباد أيضا.



ووفقا لموقع MacRumors فإن جميع الأجهزة المباعة في أوروبا ستحتاج إلى منفذ USB-C عالمي في حالة تمرير التشريع ، لذلك ستحتاج شركة آبل إلى شحن طرز USB-C الخاصة في أوروبا أو التبديل مباشرة إلى Lightning في جميع أنحاء العالم.

ونظرا لعدم توفر شاحن بمنفذ USB-C مزدوج في الوقت الحالي ، فقد يشمل الشاحن منتجات آبل الحالية من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وأجهزة MacBook Air ، وكذلك أجهزة HomePod وغيرها.



وأثيرت قضية الشواحن بمنفذ USB-C مؤخرا جدلا كبيرا حيث انتقد الاتحاد الأوروبي شركة آبل باحتكارها الشواحن بمنفذ Lightning حيث يعتزم الاتحاد توحيد الشواحن لجميع المستخدمين، ورفضت آبل المقترح وأصدرت حينها بيانا يبرر رفضها بأن توحيد الشواحن سيتسبب في مشكلات كبيرة لمستخدميها وكذلك منتجاتها.

