عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

زر في واتسآب على هواتف آيفون يكشف لك 4 ميزات خفية

زر في واتسآب على
زر في واتسآب على هواتف آيفون يكشف لك 4 ميزات خفية

يوجد العديد من الميزات الخفية الموجودة في تطبيق واتسآب WhatsApp والتى قد لا يعرفها الكثيرون رغم استخدامهم للتطبيق لساعات طويلة، حيث تتطلب هذه الميزات تفعيل عدد من الخطوات أو تكون ميزات غير مباشرة.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن هناك زر خفي في تطبيق واتسآب لمستخدمي هواتف آيفون عند استخدامه يكشف عن الكثير من ميزات واتساب المخفية، ويمنح المستخدمين وصولا سريعا إليها.  

واتساب يطور ميزتين جديدتين طال انتظارهما لنسخ أندرويد وiOS وسطح المكتب

ميزة انتظرها الملايين.. واتساب يختبر إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها

وتسمى هذه الميزة "Quick Actions " أو إجراءات سريعة ، وتعمل من شاشة آيفون الرئيسية، ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق لفتح القائمة المخفية.

 

وعند الضغط على تطبيق واتسآب لفترة طويلة فستجد أن العديد من الخيارات تظهر فجأة، وستظهر ثلاثة خيارات هي : إزالة التطبيق ومشاركة التطبيق وتحرير الشاشة الرئيسية، كما أن هناك أربعة ميزات أخرى خاصة بتطبيق واتسآب هي رمز QR ، و الكاميرا ، و الدردشة الجديدة ، والبحث.  

 

الميزة الأولى : رمز QR 


ويوجد في أعلى القائمة، ويؤدي تلقائيًا إلى سحب رمز الاستجابة السريعة أو QRالخاص بك في واتسآب حتى تتمكن من مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك بسرعة مع شخص آخر، كما يمكن القايم بالمسح ضوئيا باستخدام كاميرا آيفون الخاصة بهم لإضافة أصدقائك.

 

الميزة الثانية : التشغيل السريع للكاميرا 


ويتيح خيار تشغيل سريع للكاميرا ، لذا يمكنك التقاط الصور الخاصة بك مباشرة في واتسآب لمشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة .

 

الميزة الثالثة : الدردشة الجديدة 


وتعد الدردشة الجديدة طريقة سهلة لإرسال رسالة بسرعة إلى جهة اتصال.


الميزة الرابعة : البحث 


ويتيح لك ذلك البحث في التطبيق ومحادثاتك للعثور على جزء أساسي من المعلومات، كما يمكن أن يوفر لك فتح هذه القائمة المخفية واستخدامها بانتظام الكثير من الوقت.
 

واتساب WhatsApp هواتف آيفون زر في واتسآب ميزات خفية في واتسآب ميزات واتسآب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

الزمالك ينهي اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لتدعيم فريق السلة

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

ترشيحاتنا

بوتين: قرار أمريكا بطبع نقود تسبب في زيادة أسعار الغذاء عالميا

الإسكان تطرح أراض استثمارية فى 15 مدينة جديدة

منتخب مصر ينقل تدريباته إلى استاد القاهرة

وزير الشباب: أبناء الشهداء لهم حق علينا ودعمهم ليكونوا أبطالا رياضيين

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

سعره خارجيًا 28 ألف دولار.. الصحة: نجحنا في تصنيع عقار فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

انكسار درجات الحرارة.. وأسبوع ساخن من الأحد المقبل

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

اﻟﻤﺰﻳﺪ