الصحة السعودية: لا يوجد علاج لحساسية الطعام.. و3 خطوات لتجنب أعراضها

أكدت وزارة الصحة السعودية أن حساسية الطعام من المشاكل الصحية التي لا يوجد علاج لها حتى الأن ، لكن على الرغم من ذلك هناك بعض الخطوات التي تساعدك في تجنب أعراض حساسية الطعام.

أفادت وزاة الصحة، بأنه يمكنك تجنب أعراض حساسية الطعام من خلال قراءة ملصقات الطعام، وتجنب الأطعمة المسببة للحساسية، والأستعانة بالطوارئ في حالة ظهور أي أعراض حساسية.

الوقاية من حساسية الطعام

من جانب أخر كشف موقع mayoclinic، عن بعض النصائح التي تساعدك في الوقاية من حساسية الطعام، كان أبرزها:

-التعرض المبكر

ارتبط الإدخال المبكر لمنتجات الفول السوداني بانخفاض مخاطر الإصابة بحساسية الفول السوداني، في دراسة حديثة تم اختيار الأطفال المعرضين للخطر - مثل أولئك الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي أو حساسية البيض أو كليهما - إما لتناول منتجات الفول السوداني أو تجنبها من 4 إلى 6 أشهر من العمر حتى سن 5 سنوات.

وجد الباحثون أن الأطفال المعرضين لمخاطر عالية والذين تناولوا بروتين الفول السوداني بانتظام ، مثل زبدة الفول السوداني أو الوجبات الخفيفة بنكهة الفول السوداني ، كانوا أقل عرضة بنسبة 80٪ للإصابة بحساسية الفول السوداني.

قبل تقديم الأطعمة المسببة للحساسية ، تحدث مع طبيب طفلك حول أفضل وقت لتقديمها.

-أخذ الاحتياطات

بمجرد أن تتطور حساسية الطعام بالفعل ، فإن أفضل طريقة لمنع رد الفعل التحسسي هي معرفة الأطعمة التي تسبب العلامات والأعراض وتجنبها، بالنسبة لبعض الأشخاص يعد هذا مجرد إزعاج ، لكن البعض الآخر يجده مشقة أكبر. أيضًا ، قد تكون بعض الأطعمة مخفية جيدًا عند استخدامها كمكونات في أطباق معينة، هذا صحيح بشكل خاص في المطاعم وفي الأماكن الاجتماعية الأخرى.

إذا كنت تعلم أنك تعاني من حساسية تجاه الطعام ، فاتبع الخطوات التالية:

اعرف ما تأكله وتشربه، تأكد من قراءة ملصقات الطعام بعناية.

إذا كان لديك بالفعل رد فعل شديد ، ارتدِ سوارًا أو قلادة طبية تنبيهًا تتيح للآخرين معرفة أنك مصاب بحساسية تجاه الطعام في حالة إصابتك برد فعل أو عدم قدرتك على التواصل.

تحدث مع طبيبك حول وصف الإبينفرين الطارئ، قد تحتاج إلى حمل حقنة الإبينفرين الذاتية (Adrenaclick ، EpiPen) إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة برد فعل تحسسي شديد.

كن حذرًا في المطاعم، تأكد من أن الخادم أو الطاهي يدرك أنه لا يمكنك مطلقًا تناول الطعام الذي لديك حساسية منه ، ويجب أن تكون متأكدًا تمامًا من أن الوجبة التي تطلبها لا تحتوي عليها، تأكد أيضًا من عدم تحضير الطعام على الأسطح أو في المقالي التي تحتوي على أي من الأطعمة التي لديك حساسية منها.

لا تتردد في الإفصاح عن احتياجاتك، يسعد موظفو المطعم عادةً بتقديم المساعدة عندما يفهمون طلبك بوضوح.

خطط للوجبات والوجبات الخفيفة قبل مغادرة المنزل، إذا لزم الأمر خذ مبردًا مليئًا بالأطعمة الخالية من مسببات الحساسية عند السفر أو الذهاب إلى حدث ما، إذا لم تستطع أنت أو طفلك تناول الكعكة أو الحلوى في إحدى الحفلات ، فقم بإحضار مكافأة خاصة معتمدة حتى لا يشعر أحد بالإهمال من الاحتفال.

إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه الطعام ، فاتبع هذه الاحتياطات لضمان سلامته أو سلامتها:

أخبر الأشخاص الرئيسيين أن طفلك يعاني من حساسية تجاه الطعام، تحدث مع مقدمي رعاية الأطفال وموظفي المدرسة وأولياء أمور أصدقاء طفلك وغيرهم من البالغين الذين يتفاعلون بانتظام مع طفلك، أكد أن رد الفعل التحسسي يمكن أن يهدد الحياة ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية، تأكد من أن طفلك يعرف أيضًا أنه يطلب المساعدة على الفور إذا كان يتفاعل مع الطعام.

اشرح أعراض حساسية الطعام، علم البالغين الذين يقضون وقتًا مع طفلك كيفية التعرف على علامات وأعراض رد الفعل التحسسي.

اكتب خطة عمل، يجب أن تصف خطتك كيفية رعاية طفلك عندما يكون لديه رد فعل تحسسي تجاه الطعام، قدم نسخة من الخطة إلى ممرضة المدرسة الخاصة بطفلك والآخرين الذين يعتنون بطفلك ويشرفون عليه.

اجعل طفلك يرتدي قلادة أو سوار تنبيه طبي، يسرد هذا التنبيه أعراض الحساسية لدى طفلك ويشرح كيف يمكن للآخرين تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ.

