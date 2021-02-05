6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

تختلف حساسية الجلد عن حساسية الطعام، فتحدث هذه في الغالب عندما يتلامس مادة مهيجة أو مسببة للحساسية مع الجلد ويطلق جهاز المناعة لديك أجسامًا مضادة لمواجهتها، ويتسبب هذا في حدوث طفح جلدي قد يختلف من خفيف إلى شديد، في حين لا يمكن علاج الحساسية المزمنة إلا بالأدوية، فيمكن معالجة الحساسية الخفيفة بسهولة بالعلاجات المنزلية.





ولذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth” أبرز 6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل.





جل الصبار

نحن جميعًا ندرك الخصائص المهدئة والعلاجية للصبار، فإنه أفضل حل للبشرة المتهيجة خاصة إذا كنت تعاني من حكة شديدة بسبب تفاعل الحساسية، ونظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، فإنه يخفف التهيج والحكة والالتهابات في غضون دقائق من استخدامه، فقط أحضر القليل من جل الصبار الطازج وقم بوضعه على المنطقة المصابة، ثم اترك الجل على الجلد لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تشعر بالراحة.





البيكنج صودا

تعتبر البيكنج صودا هي أحد مكونات المطبخ التي تنقذك من مشاكل الجلد التي لا تعد ولا تحصى، ويمكنك أيضًا الاستفادة منها لحساسية الجلد ولكن بحذر فهي تساعد في استعادة توازن درجة الحموضة الطبيعي للبشرة، كما يؤدي استخدام كمية منظمة من البيكنج صودا على الجلد إلى تخفيف الحكة وتهدئة الطفح الجلدي لبدء عملية التئام الجلد، فقط خذي ملعقة صغيرة من البيكنج صودا وأضيفي القليل من الماء إليها، واصنعي معجونًا ناعمًا وضعيه على المنطقة المصابة، اغسليه بعد 10 دقائق، ويمكنك القيام بذلك 3-4 مرات في اليوم لتخفيف أعراض الحساسية





زيت جوز الهند

ربما يكون زيت جوز الهند هو أفضل زيت للعناية بالبشرة،حيث له خصائص علاجية ومرطبة والتي تنقذك عندما يحدث رد فعل تحسسي، بالإضافة إلى استخدامه كمسكن لتقليل الحكة والاحمرار الناتج عن مسببات الحساسية.

فقط ضعي القليل من زيت جوز الهند البكر في وعاء وسخنيه لمدة 5 ثوان، ثم ضعي هذا الزيت الدافئ على المنطقة المصابة، ولا تدلكيه، فقط ضعيه لمدة ساعة وإذا كنت تشعرين بإحساس حارق مع احمرار وحكة، استخدمي زيت جوز الهند البارد، ويمكنك إعادة وضع زيت جوز الهند بعد 3-4 ساعات.





زيت شجرة الشاي

يستخدم زيت شجرة الشاي الأساسي على نطاق واسع لعلاج حب الشباب والبثور، فله خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات للمساعدة في مختلف المشاكل المتعلقة بالجلد، وبقدر ما يتعلق الأمر بحساسية الجلد، يمكن لزيت شجرة الشاي أن يخفف الأعراض لتخفيف الاحمرار والالتهاب.





الفازلين

لدينا جميعًا الفازلين في منازلنا، خاصة خلال فصل الشتاء، فالاستخدام الأكثر شيوعًا للفازلين هو ترطيب الجلد ولكن يمكن أيضًا استخدامه لتهدئة حساسية الجلد، وهذا يساعد في منع انتشار العدوى، فقط ضعي كمية وفيرة من الفازلين على الجلد المصاب واتركيه.





العسل

يستخدم على نطاق واسع ويفيد الجلد لأنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات وتنظيم المناعة التي تسرع التئام الجروح، لذا يمكن استخدامه أيضًا لحساسية الجلد لأنه طبي ويناسب كل أنواع البشرة، ويساعد هذا المرطب الطبيعي في علاج حساسية الجلد وتهدئة تهيج البشرة وترطيبها.

يمكنك وضع العسل مباشرة على الجزء المصاب وتركه لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك اغسليه بالماء الفاتر، وإذا كنت تعاني من الحكة والاحمرار، يمكنك دهنه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم حيث لا توجد آثار جانبية للعسل ويمكنك دهنه عدة مرات.