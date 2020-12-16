لأصحاب أمراض الحساسية.. أستاذ جراحة يوضح طرق الوقاية منها.. فيديو

قال الدكتور شريف عبدالهادى، أستاذ جراحة القلب والصدر، إنه يوجد غبار شديد في الجو، الناتج عن وجود تيارات هوائية شديدة، التي تقوم بجذب الأشياء الدقيقة على سطح الأرض، ومنها الرمال، الأتربة، جراثيم وميكروبات، نتيجة وجود انتقال كتل هوائية شديدة حيث تختلف شدتها باختلاف نوع الريح، ومن ثم تقوم بحملها في الجو وقد تؤدي إلى إصابة الإنسان بالعديد من الأضرار.





وأضاف شريف عبدالهادى، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن تلك العاصفة تصيب أشخاصا كثيرين جدا، وخاصة حاملي مرضى الحساسية، فعلى كل شخص يعانى من أمراض الحساسية أن يرتدي الكمامة، منوها إلى الكمامة هامة جدا ليس فقط لأنها مانعة للجراثيم والميكروبات، ولكن أيضا للحماية من فيروس كورونا اللعين.





وأشار" عبدالهادى"، إلى أن يجب على قائدي السيرة إغلاق منافذ السيارة واستخدام التكييف، لحماية أنفسهم من التعرض إلى الأتربة، مضيفا أنه يجب إغلاق جميع منافذ أو أبواب للأماكن المغلقة بإحكام شديد، لافتا إلى أن يلزم وجود تكييف في تلك الأماكن المغلقة حتى يكون مصدر للتهوية، كاشفا عن أنه يفضل استخدام زجاجة لرش المياه والتخلص من تلك الأتربة داخل الغرف المغلقة.

وأكد أستاذ جراحة القلب والصدر، أن عند التخلص من الأتربة داخل المنازل يجب استخدام أدوات شفط وطرد الأتربة أو قطع قماش مبللة، وعدم استخدام أدوات النظافة التقليدية، حتى لا تثار هذه الأتربة داخل الغرف، حيث أنه يؤدى إلى انتشار الميكروبات والأمراض، مشيرا إلى أن الأتربة والرمال تسبب في إدماع واحمرار العين.





وفى سياق آخر أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن حساسية الأنف تصيب 20% من المواطنين، ويعانى منها حوالى 25% من أطفال العالم.