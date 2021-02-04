في اليوم العالمي للسرطان.. 6 علامات تحذيرية للنساء لا يجب تجاهلها

نزيف مهبلي غير طبيعي

يشير هذا غالبًا إلى نزيف ما بعد الجماع أو نزيف ما بعد انقطاع الطمث. لا يقتصر الأمر على إبلاغ الطبيب بالنزيف بين فترات الحيض لأنه يمكن أن يكون علامة مبكرة على سرطان عنق الرحم أو الرحم أو المبيض.

إفرازات مهبلية غير طبيعية

في حين أن بعض الإفرازات المهبلية أمر طبيعي في سن الإنجاب ، إلا أنه لا ينبغي الاستخفاف بأي إفرازات ملطخة بالدم أو برائحة كريهة. يشرح الدكتور كور قائلًا: "في معظم الأحيان يكون ذلك بسبب عدوى في المهبل ولكن يجب دائمًا استبعاد الورم الخبيث".





تغير غير عادي في الثديين

وتضيف: "عندما تلاحظ أو تشعر بوجود كتل مفاجئة في الثدي إلى جانب تغير في الملمس أو قرحة لا تلتئم أو أي إفرازات غير طبيعية من الحلمة ، يجب تقييمها على الفور". يجب أن تجعل النساء فحص أنفسهن على فترات منتظمة عادة منتظمة.





فقدان الوزن والإرهاق غير المبرر

عندما لا تقوم بإجراء أي تغييرات في التدريبات أو النظام الغذائي الخاص بك وعلى الرغم من الشعور بالإرهاق المستمر ، تأكد من إبلاغ الطبيب بذلك.



