في اليوم العالمي للسرطان.. 6 علامات تحذيرية للنساء لا يجب تجاهلها

اكتشاف "السرطان المبكر أكثر قابلية للعلاج من اكتشافه في مرحلة متأخرة، لذلك من من المهم الانتباه إلى أول علامة أو عرض.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ثلث الوفيات الناجمة عن السرطان ترجع إلى خمسة مخاطر سلوكية وغذائية رئيسية - ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وانخفاض تناول الفواكه والخضراوات، وقلة النشاط البدني، وتعاطي التبغ وتعاطي الكحول" وفقا ل indianexpress .
بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بالسرطان عند النساء ، فإن النوعين الأكثر شيوعًا هما سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي.
وأضافت أن السرطان المبكر أكثر قابلية للعلاج من السرطان الموجود منذ فترة طويلة ، لذلك من المهم الانتباه إلى العلامات أو الأعراض المشبوهة الأولى.
نزيف مهبلي غير طبيعي
يشير هذا غالبًا إلى نزيف ما بعد الجماع أو نزيف ما بعد انقطاع الطمث. لا يقتصر الأمر على إبلاغ الطبيب بالنزيف بين فترات الحيض لأنه يمكن أن يكون علامة مبكرة على سرطان عنق الرحم أو الرحم أو المبيض.
إفرازات مهبلية غير طبيعية
في حين أن بعض الإفرازات المهبلية أمر طبيعي في سن الإنجاب ، إلا أنه لا ينبغي الاستخفاف بأي إفرازات ملطخة بالدم أو برائحة كريهة. يشرح الدكتور كور قائلًا: "في معظم الأحيان يكون ذلك بسبب عدوى في المهبل ولكن يجب دائمًا استبعاد الورم الخبيث".
تغير غير عادي في الثديين
وتضيف: "عندما تلاحظ أو تشعر بوجود كتل مفاجئة في الثدي إلى جانب تغير في الملمس أو قرحة لا تلتئم أو أي إفرازات غير طبيعية من الحلمة ، يجب تقييمها على الفور". يجب أن تجعل النساء فحص أنفسهن على فترات منتظمة عادة منتظمة.
فقدان الوزن والإرهاق غير المبرر
عندما لا تقوم بإجراء أي تغييرات في التدريبات أو النظام الغذائي الخاص بك وعلى الرغم من الشعور بالإرهاق المستمر ، تأكد من إبلاغ الطبيب بذلك.
تغير مفاجئ في الأمعاء أو عادة التبول
يقول الدكتور كور أنه "قد يكون علامة على شيء يضغط على القولون أو المثانة. يمكن أن يكون ورمًا خبيثًا متقدمًا في المبيض أو في البطن. يجب إبلاغ الطبيب المختص بأي نزيف أثناء التبول أو الحركة ".
ألم مستمر في الحوض أو البطن
إذا واجهت أي إزعاج أثناء عملية الهضم في أسفل بطنك أو شعرت بتشنجات مع انتفاخ البطن - فقد يشير ذلك إلى المبيض أو مشكلة أخرى في البطن والتي يمكن أن تتحول إلى سرطان.
- عسر الهضم المستمر أو الغثيان
يجب تقييم عدم القدرة على تناول الطعام لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى ظروف صحية سيئة. " هذه الأعراض لا يعني أن هناك السرطان لأمراض أخرى لها أيضا أعراض مشابهة. ولكن إذا استمرت لأكثر من أسبوعين ، فيجب إبلاغ الطبيب.