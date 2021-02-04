في يومه العالمي .. معلومات لا تعرفها عن السرطان

يحتفل العالم يوم 4 فبراير من كل عام بـ اليوم العالمي للسرطان ، يتسبب السرطان في انقسام الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه هذا يمكن أن يؤدي إلى الأورام وتلف الجهاز المناعي ، وغيرها من الإعاقات التي يمكن أن تكون قاتلة.





أكد موقع Medicalnewstoday، عن أن هناك أسباب عديدة للإصابة بـ السرطان وبعضها يمكن الوقاية منه على سبيل المثال يموت أكثر من 480 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بسبب تدخين السجائر، بالإضافة إلى التدخين ، تشمل عوامل خطر الإصابة بالسرطان ما يلي:

-استهلاك الكحول بكثرة

-وزن الجسم الزائد

-الخمول البدني

-سوء التغذية





لا يمكن الوقاية من الأسباب الأخرى للسرطان، في الوقت الحالي يعد العمر أهم عامل خطر لا يمكن الوقاية منه وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية يقوم الأطباء في الولايات المتحدة بتشخيص 87 بالمائة من حالات السرطان لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر.





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يمكن أن تسهم العوامل الوراثية في تطور السرطان، تؤثر الجينات على إنتاج الخلايا للبروتينات ، وتحمل البروتينات العديد من التعليمات لنمو الخلايا وانقسامها، وبعض الجينات تغير البروتينات التي عادة ما تقوم بإصلاح الخلايا التالفة هذا يمكن أن يؤدي إلى السرطان، تحدث بعض التغيرات الجينية بعد الولادة ويمكن لعوامل مثل التدخين والتعرض للشمس أن تزيد من خطر الإصابة.





أما التغييرات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان تحدث في الإشارات الكيميائية التي تحدد كيفية نشر الجسم ، أو "التعبير" عن جينات معينة.





يمكن لأي شخص أن يرث الاستعداد للإصابة بنوع من السرطان، قد يشير الطبيب إلى هذا على أنه متلازمة سرطان وراثية، تساهم الطفرات الجينية الموروثة بشكل كبير في تطور 5-10 بالمائة من حالات السرطان.











