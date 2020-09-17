احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

حذر باحثون من جامعة موناش الإسترالية من المستويات الضارة لمادة بيروكسيد الهيدروجين في بعض مشروبات الطاقة ، حيث تشكل مخاطر إصابة بالسرطان في الفئات العمرية التي تستهلكها بكثرة خاصة المراهقون والشباب من الرجال. بيروكسيد الهيدروجين



ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية أوضح الخبراء أن بعض مشروبات الطاقة تحتوي على مستويات ضارة من مواد التبييض، وأن المستكهلون في الواقع يشربون بيروكسيد الهيدروجين المخفف.





بيروكسيد الهيدروجين المخفف مادة كيميائية توجد عادة في منتجات التبييض، كصبغة الشعر، ومبيض الأسنان، وفي بعض الحالات تستخدم كمطهر. ويعد









وقالت الدكتورة لويز بينيت ، المشرفة على الدراسة، إن مستويات المادة الكيميائية في بعض مشروبات الطاقة يفوق 15 ألف مرة من المستويات الطبيعية التي ينتجها جسم الإنسان، حيث ينتج معظم الناس أقل من 0.0003 مجم /كلفن ، والتي تصنف على أنها إنتاج منخفض المستوى.





في البلدان الأخرى يسمح بـ 0.5 مجم / كجم، كما تنص المفوضية الأوروبية على أن استخدام منتجات تبييض الأسنان حتى 0.1 في المائة من بيروكسيد الهيدروجين آمن. وقال الباحثون إن بيروكسيد الهيدروجين يستخدم عادة للتعقيم،و يُسمح باستعمال نسب منه تصل إلى 5 مجم / كجم في منتجات الأطعمة أو المشروبات في أستراليا، و





مستويات بيروكسيد الهيدروجين في مجموعة من المشروبات التجارية ووجدوا أن بعض التركيبات الكيميائية للمكونات تشكل كوارث صحية خاصة مع الاستعمال تطويل المدى. ووجدوا أن بعض التركيبات الكيميائية يمكن أن تدفع مستويات بيروكسيد الهيدروجين إلى عدد 5 ملج، حيث حللوا



