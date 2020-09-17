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منوعات

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:36 م
هذا النوع من المشروبات
هذا النوع من المشروبات .. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان
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يارا زكريا
حذر باحثون من جامعة موناش الإسترالية من المستويات الضارة لمادة بيروكسيد الهيدروجين في بعض مشروبات الطاقة، حيث تشكل مخاطر إصابة بالسرطان في الفئات العمرية التي تستهلكها بكثرة خاصة المراهقون والشباب من الرجال. 

ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية أوضح الخبراء أن بعض مشروبات الطاقة تحتوي على مستويات ضارة من مواد التبييض، وأن المستكهلون في الواقع يشربون بيروكسيد الهيدروجين المخفف.

ويعد بيروكسيد الهيدروجين المخفف مادة كيميائية توجد عادة في منتجات التبييض، كصبغة الشعر، ومبيض الأسنان، وفي بعض الحالات تستخدم كمطهر.


وقالت الدكتورة لويز بينيت، المشرفة على الدراسة، إن مستويات المادة الكيميائية في بعض مشروبات الطاقة يفوق 15 ألف مرة من المستويات الطبيعية التي ينتجها جسم الإنسان، حيث ينتج معظم الناس أقل من 0.0003 مجم /كلفن ، والتي تصنف على أنها إنتاج منخفض المستوى.

وقال الباحثون إن بيروكسيد الهيدروجين يستخدم عادة للتعقيم،و يُسمح باستعمال نسب منه تصل إلى 5 مجم / كجم في منتجات الأطعمة أو المشروبات في أستراليا، وفي البلدان الأخرى يسمح بـ 0.5 مجم / كجم، كما تنص المفوضية الأوروبية على أن استخدام منتجات تبييض الأسنان حتى 0.1 في المائة من بيروكسيد الهيدروجين آمن.

ووجدوا أن بعض التركيبات الكيميائية يمكن أن تدفع مستويات بيروكسيد الهيدروجين إلى عدد 5 ملج، حيث حللوا مستويات بيروكسيد الهيدروجين في مجموعة من المشروبات التجارية ووجدوا أن بعض التركيبات الكيميائية للمكونات تشكل كوارث صحية خاصة مع الاستعمال تطويل المدى. 

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