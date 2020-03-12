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مرأة

في الطقس السيئ.. 3 مشروبات تمنحك الطاقة والتدفئة

الخميس 12/مارس/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
مع الطقس السيئ يبحث الكثيرون عن أطعمة ومشروبات تساعد على التدفئة ومنحك الطاقة في الوقت نفسه، إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي". 


تعد الشوربات واحدة من أكثر المقبلات شيوعًا التي يتم تحضيرها في كل منزل. من حساء الطماطم إلى حساء الخضار، هناك مجموعة متنوعة من الشوربات التي يمكنك تحضيرها لمحاربة القشعريرة فى الطقس السىء .

بصرف النظر عن الحساء ، يعد الشاي والقهوة من المشروبات الشتوية الأخرى الصحية 

لتجنب الجفاف وطرد السموم من الجسم ، إليك بعض المشروبات البسيطة والصحية التي يمكنك تناولها في الطقس السيئ.

مشروبات صحية لتبقى دافئًا:

-حساء الطماطم
إنها واحدة من أكثر المقبلات الصحية التي يمكنك تناولها خلال الطقس السىء  بصرف النظر عن إبقائك دافئًا ، يساعد حساء الطماطم أيضًا على منع زيادة الوزن في الشتاء.

-شيكولاتة ساخنة
إنه مفضل للأطفال ويمكن إضافته في القائمة للحصول على حلوى حلوى خاصة. أضف بعض الشوكولاتة الساخنة في الحليب واجعلها مشروبًا صحيًا ولذيذًا للأطفال ليبقى نشيطًا وقويًا خلال الطقس السىء 

-حليب

الحليب مغذي لأنه غني بالكالسيوم. ومع ذلك ، فإن الحليب يعزز أيضًا المناعة التي تقي من المشاكل الصحية الشائعة في الشتاء مثل البرد والتهاب الحلق.
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