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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

6 عوامل رئيسية تجعلك تفضل شراء واستخدام هاتف أندرويد بدلا من آيفون

6 عوامل تجعلك تفضل
6 عوامل تجعلك تفضل شراء واستخدام هاتف أندرويد بدلا من آيفون

تكتسب هواتف آيفون شهرة كبيرة ويتم تسويقها على أنها هواتف الطبقة الأغنى، كما يتوق العديد من المستخدمين إلى قدرات الكاميرا الخاصة التى يتم تصنيفها على أنها الأفضل، ولكن عمليا يبدو الأمر مختلف للغاية، حيث تتفوق هواتف أندرويد على آيفون بعدد من الميزات والتسهيلات. 


وبحسب موقع  Make Use Of فإن هناك عدد من العوامل والأسباب المنطقية والعملية التى يجب أن تحكم اتجاهك عندما تريد شراء الهاتف التى تختاره وليس النظرة الاجتماعية فقط، ونستعر فيما يلى عدد من الأسباب التى تجعل شراء واستخدام هاتف أندرويد أفضل من استخدام هاتف آيفون :  

قبل إصدار iOS 16.. تثبيت iOS 15 على 85٪ من هواتف آيفون

زر في واتسآب على هواتف آيفون يكشف لك 4 ميزات خفية

1. توفر الكثير من الخيارات والميزات

 

تقدم هواتف أندرويد الكثير من الخيارات من حيث التصميمات والأحجام والألوان والمواصفات والأسعاربالإضافة إلى الهواتف ذات الشاشات القابلة للطي ، وميزات مثل Always On Display ، والشحن اللاسلكي العكسي ، ومستشعرات بصمات الأصابع ،وتعدد المهام على الشاشة المنقسمة وإذا كانت لديك احتياجات أو رغبات محددة ، ستجد حتما الهاتف الذى يناسب احتياجاتك وميزانيتك.

 

2. شاحن واحد لجميع الأجهزة

 

وتستخدم جميع هواتف أندرويد تقريبًا نفس كابل الشحن والمنفذ  USB-C، وهذا يعني أنه باستخدام كابل واحد ، يمكنك تشغيل جميع أجهزتك دون حمل مجموعة من أجهزة الشحن المختلفة، كما أنها تسمح بسرعات شحن أسرع . 


ولا تزال آبل تستخدم كابل Lightning كما أنها لم تعد توفره مع الهاتف لذلك سيتعين عليك إنفاق أموال إضافية للحصول على شاحن.

 

3. إتاحة خيارات لزيادة مساحة التخزين  

 

توفر العديد من هواتف أندرويد مساحة تخزين قابلة للتوسيع عبر بطاقات بطاقة microSD ، حسب الحاجة دون القلق بشأن حذف الملفات أو التطبيقات لتوفير مساحة، ولا تقدم هواتف آيفون سعة تخزين إضافية، حيث تمنحك آبل 5 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية مع iCloud بينما تمنحك جوجل 15 جيجابايت، وسيتعين عليك دفع مبلغ كبير من المال مقابل مساحة التخزين الإضافية في هواتف آيفون.

 

4. توافق هواتف الأندرويد مع أجهزة كمبيوتر ولاب توب ويندوز

 

إذا كنت تمتلك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز ، فستجد أنه من الأسهل بكثير مزامنة هواتف الأندرويد مقارنة بهواتف آيفون، حيث سيتعين عليك استخدام iTunes لنقل الملفات من آيفون إلى أجهزة الكمبيوتر ويندوز، وهو طريقة غير مباشرة.

 

5. فرض نظام بيئي واحد وغير متعدد 


يعد نظام آبل البيئي مغلق أكثر من نظام جوجل، وهذا يعني أنه إذا كنت تمتلك هاتف آيفون ، فمن المرجح أن تشتري منتجات آبل الأخرى ، مثل أجهزة MacBook أو iPad أو Apple Watch وخدمات مثل Apple Music و Apple Maps و iCloud.

 

ويعد نظام أندرويد البيئي لشركة جوجل أكثر انفتاحًا وتنوعًا، حيث أنه نظام مفتوح المصدر ، ويمكن استخدامه على أجهزة من جهات تصنيع مختلفة ، مثل سامسونج و سوني وشاومي، ولست مقيدًا باستخدام خدمات جوجل ، لذا يمكنك استخدام تطبيقات وخدمات أخرى تابعة لجهات خارجية.

 

6. توفير المزيد من الحرية والتحكم والتخصصات

 

يوفر نظام أندرويد المزيد من خيارات الحرية والتخصيص مقارنة بنظام iOS لآيفون، حيث يمكنك تخصيص أي شيء تقريبًا على هواتف الأندرويد، كما يمكنك تنزيل مشغلات الطرف الثالث ، وموضوعات التطبيقات ، وحزم الخطوط لتغيير شكل ومظهر جهازك تمامًا.

 

وعلى الرغم من أن آبل خطت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لتحسين الخيارات القابلة للتخصيص على iOS عن طريق إضافة ميزات مثل الأدوات أو لوحات المفاتيح التابعة لجهات خارجية ، إلا أنها لا تقدم نفس مستوى التخصيص مثل أندرويد، حيث تكون عالقًا في التطبيقات الافتراضية مثل Safari في كل مرة تنقر فيها على رابط ويب أو خرائط للحصول على الاتجاهات. 
 

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