اقتراح برلماني بإنشاء تخصص صيانة المصاعد بإحدي المدارس الفنية في المنصورة

أعلنت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تقدمها بمقترح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إنشاء تخصص صيانة المصاعد فى احدى المدارس الفنية بمدينة المنصورة.

وأضافت النائبة" خلال اقتراحها، باعتبار منظومة التعليم الفني المزدوج منظومة ناجحة بشهادة الطالب و تستحق كل الدعم و المساندة ،ومزيدا من التطوير فى منظومة التعليم الفنى للوصول للجمهورية الجديدة بايدى عمالة ماهرة ترفع من شأن الصناعة المصرية.

وأشارت البرلمانية، إلي أن هناك اهتماما ملحوظا بمنظومة التعليم الفنى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يتم زيادة ميزانيته عام بعد عام ويتضح هذا باهتمام الوزارة بالشريك الصناعى لتوفير بيئة تدريبية عملية منظمة للطالب ، بالإضافة إلي تطوير المناهج التعليمية بما يواكب الحداثة فى التخصصات المتعددة للفنيين : الصناعي -الزراعي- التجاري و الفندقي.