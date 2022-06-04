وزير التعليم يحذر من مدارس وهمية يتم الإعلان عنها .. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن التعليم الفني تطور تطورا كبير وتم فتح مدارس وتخصصات جديدة .

واضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن هناك طوابير علي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للتعليم الفني من أجل التقديم والدراسة بها.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الشكل العام للتعليم الفني اختلف تماما عن السابق، مشيرا إلى أن هناك أشخاص قاموا بعمل اعلانات عن مدارس ثانوي بترول ومدارس أخرى لا تمت باي صلة للوزارة بشئ وقمنا بنشر بيان لتكذيبهم.

https://youtu.be/3RGG2aiR7Gs