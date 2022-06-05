كل ما تريد معرفته حول إبر ضبط السكر وإنقاص الوزن لمرضى السكري

يستخدم العديد من مرضى السكري الأبر لضبط مستوى السكر في الدم، وبما أن السيطرة على نسبة السكر في الدم تؤدي الى الحفاظ على وزن صحي فإن إبر ضبط السكر في الدم تساعد على التخسيس وخفض الوزن.

سيؤدي تناول الأنسولين إلى خفض مستويات الجلوكوز في الدم، قد يستغرق الأمر أسبوعًا أو أسبوعين قبل أن تلاحظ تحسنًا في مستويات السكر في الدم، هذا لأنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لك ولطبيبك للعثور على النوع والجرعة المناسبين من الأنسولين لك.

وسيساعدك فحص مستويات الجلوكوز في الدم في المنزل وفحص HbA1c على رؤية تأثير تناول الأنسولين.

فوائد إبر ضبط السكر

يمكن أن يجعلك تناول الأنسولين أيضًا تشعر بتحسن، هذا لأن الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم في النطاق المستهدف يمنحك المزيد من الطاقة لتعيش حياتك كما تريد.

ويمكن أن يؤدي تناول الأنسولين إلى تحسين صحتك على المدى الطويل، يقلل الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق المستهدف من خطر حدوث مضاعفات على المدى الطويل ، ويمكنه أيضًا أن يمنع تفاقم أي مضاعفات لديك بالفعل.

أضرار إبر ضبط السكر

زيادة الوزن

يمكن أن يؤدي تناول الأنسولين إلى زيادة الوزن (عادة 1-3 كجم)، عندما يكون لديك ارتفاع في نسبة الجلوكوز في الدم ، لا يستطيع جسمك تحويل الجلوكوز إلى طاقة، تتخلص الكلى من هذا الجلوكوز الزائد عن طريق البول.

وهذا يسبب الأعراض الشائعة لارتفاع مستويات السكر في الدم - كثرة التبول والعطش الشديد والتعب، قد يؤدي ذلك إلى إصابتك بالجفاف ، وقد تفقد الوزن - ولكنها ليست خسارة صحية للوزن.

نقص السكر في الدم

يزيد تناول الأنسولين من خطر الإصابة بنقص سكر الدم، نقص السكر في الدم هو انخفاض مستوى السكر في الدم ، أي أقل من 4 مليمول / لتر.

تشمل الأسباب الشائعة لنقص السكر تناول الكثير من الأنسولين ، أو تفويت الوجبات ، أو عدم تناول ما يكفي من الكربوهيدرات ، أو شرب الكحول ، أو ممارسة نشاط أكثر من المعتاد، يمكن أن يحدث نقص السكر أيضًا بسبب المرض (على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني من اضطراب في البطن) أو فقدان الوزن أو الإجهاد أو الطقس الحار أو التغيرات الهرمونية.