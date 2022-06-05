الآثار المستردة: لن نترك أي قطعة خرجت من مصر بطريقة غير شرعية

قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إنهم يتابعون بدقة كل التفاصيل الخاصة بسرقة بعض الآثار المصرية المتهم فيها رئيس متحف اللوفر.

وأضاف "عبدالجواد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مصر نجحت في استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال الـ5 سنوات الأخيرة"، موضحا أن جميع القطع الأثرية التي يجري التحقيق في سرقتها الآن بمتحف اللوفر هي آثار خرجت بطرق غير شرعية وغير مسجلة بالآثار ولكن سيتم استعادتها بالكامل.



وأوضح شعبان عبدالجواد، المشرف العام على الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار: "نتابع التحقيقات مع الجانب الفرنسي في قضية متحف اللوفر"، مؤكدا: "لن نترك أي قطعة آثار خرجت من مصر بطريقة غير شرعية إلا باستردادها"، متابعا: “تم استرداد 7 قطع أثرية تسلمتها السفارة المصرية في سويسرا وسيتم نقلها في أقرب وقت”.



ولفت إلى أن الدولة تمكنت من استرداد قطع أثرية أهمها استرداد أكثر من 115 قطعة أثرية من فرنسا في العام الماضي وأكثر من 5000 قطعة من أمريكا وغيرها مما زاد حصيلته عن أكثر من 29,000 قطعة أثرية تم استردادها في الفترة الأخيرة.

