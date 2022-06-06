6 حيل لمحاربة الإصابة بتسمم الحمل

قد تعاني النساء من مضاعفات مختلفة أثناء الحمل ، ومن هذه المضاعفات ارتفاع ضغط الدم. يظهر بشكل شائع عند النساء الحوامل ويؤثر على الكلى والكبد والدماغ إذا ترك دون علاج. يمكن أن يؤدي إهمال الحالة أيضًا إلى تحوله إلى تسمم الحمل الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على أعضاء الجسم الأخرى ويتلفها ويؤدي إلى نوبات وفقدان الأرواح.

نصائح للتحكم في تسمم الحمل

1-مراقبة ضغط الدم



يجب مراقبة ضغط الدم وإخطار الطبيب المعالج بأي تغيرات غير طبيعية في ضغط الدم.

2- اختبارات الدم



اختر اختبارات الدم التي ستساعدك على فحص صحة الكلى والكبد. تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب فقط. تذكر أن تتجنب العلاج الذاتي لأنه قد يكون محفوفًا بالمخاطر ويزيد حالتك سوءًا.

3- نظام غذائي متوازن

يتكون من جميع العناصر الغذائية الحيوية. تناول الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والعدس والبقول.

4-تجنب الأطعمة الدهنية

يجب تجنب الأطعمة الغير مرغوب فيها والدهنية و قللي من تناول الكربوهيدرات والبطاطس وعصائر الفاكهة والكولا والحلويات .

5-تمرن يوميًا

تمرن يوميا لكن تجنب التدريبات الشاقة و حافظي على وزن صحي أثناء الحمل.

6- ابق بعيدًا عن التوتر

ابتعدي عن التوتر عن طريق ممارسة اليوجا والتأمل. أو يمكنك حتى القيام بأي أنشطة تحبها بما في ذلك الرسم أو البستنة أو تعلم لغة جديدة أو التصوير الفوتوغرافي.