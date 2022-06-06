اكتشاف فائدة جديدة لتناول القهوة بانتظام

وجدت دراسة حديثة أن تناول فنجانا واحدا على الأقل يوميا من القهوة قادر على تقليل احتمالات الإصابة بمرض الفشل الكلوي الحاد (AKI) بشكل كبير .

قال دكتور شيراغ باريك، باحث مشارك بالدراسة، مدير قسم أمراض الكلى وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: نحن نعلم بالفعل أن تناول القهوة بشكل منتظم قد ارتبط بالوقاية من أمراض عديدة منها: داء السكري النوع الثاني وأمراض الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف قائلا “لكن بعد هذا البحث يمكننا إضافة انخفاض مخاطر القصور الكلوي الحاد للقائمة المتزايدة من الفوائد الصحية للكافيين”.

ووفقا لموقع “ ساينس ديلي”أوضح أن الفشل الكلوي الحاد أو القصور الكلوي الحاد عبارة عن حالة مفاجئة تحدث بسبب تلف الكلى الذي يحدث في غضون ساعات قليلة أو بضعة أيام، ويؤدي هذا إلى تراكم الفضلات في الدم، ما يجعل من الصعب على الكلى الحفاظ على التوازن الصحيح للسوائل في الجسم.



وتختلف أعراض القصور الكلوي الحاد وشدتها حسب السبب ، ومنها:

خروج كمية قليلة جدا من البول من الجسم وتورم في الساقين والكاحلين وحول العينين

وإعياء وضيق في التنفس وارتباك وغثيان وألم في الصدر.

في الحالات الشديدة تحدث نوبات صرع

يصاب البعض في الحالات الشديدة بالإغماء



وأوضح “ الباحث” أن الفريق البحثي يعتقد أن سبب تأثير القهوة على تقليل مخاطر القصور الكلوي الحاد قد يكون إما أن المركبات النشطة بيولوجيا جنبا إلى جنب مع الكافيين أو الكافيين نفسه يحسن وظائف الكلى الجيدة وتحمل القصور الكلوي الحاد التى تعتمد على إمدادات الدم والأكسجين بشكل ثابت وهذا تحققه القهوة.

ولكن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد أفضل طريقة لاستخدام القهوة فى الوقاية من الفشل الكلوى وتقليل معاناة المرضى