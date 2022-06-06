عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف فائدة جديدة لتناول القهوة بانتظام

القهوة
القهوة

وجدت دراسة حديثة أن تناول فنجانا واحدا على الأقل يوميا من القهوة قادر على تقليل احتمالات الإصابة بمرض الفشل الكلوي الحاد (AKI) بشكل كبير .

قال دكتور شيراغ باريك، باحث مشارك بالدراسة، مدير قسم أمراض الكلى وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: نحن نعلم بالفعل أن تناول القهوة بشكل منتظم قد ارتبط بالوقاية من أمراض عديدة منها: داء السكري النوع الثاني  وأمراض الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية.

البخار يهدي الأعصاب.. رئيس شعبة البن: فوائد القهوة أكثر من أضرارها.. فيديو

تناول كوبين إلى 4 من القهوة يوميا يقلل خطر الوفاة من أي مرض

 وأضاف قائلا “لكن بعد هذا البحث يمكننا إضافة انخفاض مخاطر القصور الكلوي الحاد للقائمة المتزايدة من الفوائد الصحية للكافيين”.

ووفقا لموقع “ ساينس ديلي”أوضح أن الفشل الكلوي الحاد أو القصور الكلوي الحاد عبارة عن حالة مفاجئة تحدث بسبب تلف الكلى الذي يحدث في غضون ساعات قليلة أو بضعة أيام، ويؤدي هذا إلى تراكم الفضلات في الدم، ما يجعل من الصعب على الكلى الحفاظ على التوازن الصحيح للسوائل في الجسم.


وتختلف أعراض القصور الكلوي الحاد وشدتها حسب السبب ، ومنها:

خروج كمية قليلة جدا من البول من الجسم وتورم في الساقين والكاحلين وحول العينين

وإعياء وضيق في التنفس وارتباك وغثيان وألم في الصدر.

في الحالات الشديدة تحدث نوبات صرع 

يصاب البعض في الحالات الشديدة بالإغماء


وأوضح “ الباحث” أن الفريق البحثي يعتقد أن سبب تأثير القهوة على تقليل مخاطر القصور الكلوي الحاد قد يكون إما أن المركبات النشطة بيولوجيا جنبا إلى جنب مع الكافيين أو الكافيين نفسه يحسن وظائف الكلى الجيدة وتحمل القصور الكلوي الحاد التى تعتمد على إمدادات الدم والأكسجين بشكل ثابت وهذا تحققه القهوة.

ولكن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد أفضل طريقة لاستخدام القهوة فى الوقاية من الفشل الكلوى وتقليل معاناة المرضى 

القهوة مرض الفشل الكلوى امراض القلب أمراض الكلي وظائف الكلى الوقاية من الفشل الكلوى تلف الكلى ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

الزراعة : محاصيل مصر آمنة والبطيخ و الخوخ لا يسببان اسهال

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الايس كريم بطعم الموز

دراسة تكشف الرابط بين سرطان الأطفال وإصابتهم بأمراض القلب

أكلات الصيف.. طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا

مع امتحانات الثانوية العامة.. مشروبات تعالج التوتر

يقوي المناعة ويعالج الأرق.. فوائد تناول شاي البابونج

طريقة عمل الكنافة بالفواكه والكريمة

احترس.. الاستحمام بالماء البارد يسبب التسمم والموت

طريقة عمل سلطة الكبدة البانية فى المنزل

ترشيحاتنا

درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 6-6-2022

طريقة التنفس تؤثر على عمرك الافتراضى .. انتبه لها

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 يونيو 2022

عامر حسين يحسم الجدل حول تعديل موعد مباراة القمة.. فيديو

التضامن الاجتماعى توقع بروتوكول مع جامعة العريش لإنشاء وحدة اجتماعية

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ