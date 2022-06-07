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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كفتة الأرز
طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي لعشاق الكفتة. 

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المكوّنات

 

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.

 نصف لتر من شوربة اللحم.

 نصف كيلوغرام من الأرز المصري المغسول والمصفى. 

حبة من البصل. 

ستة فصوص من الثوم. 

نصف كأس من الكزبرة. 

نصف كأس من الشبت. 

نصف كأس من البقدونس. 

نصف ملعقة كبيرة من الشطة أو حسب الرغبة.

 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

 ملعقة كبيرة من ملح الطعام. 

ملعقة كبيرة من الكمون.

 مكوّنات الصلصة 

ملعقة كبيرة من السمن النباتي. 

ملعقة كبيرة من صوص البندورة. 

حبة من البصل.

 أربعة فصوص من الثوم. 

نصف كأس من عصير البندورة.

 

 طريقة التحضير

 

 نفرم كلّاً من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس وكافة البهارات معاً فى مطحنة الكبة ونطحنهم جيداً لكي نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة ناعمة. نضع عجينة اللحم في الثلاجة لمدّة ثلاثين دقيقة، ثمّ نشكلها على شكل أصابع طولية. نقلى أصابع اللحم المشكلة فى مقلاة مليئة بالزيت النباتي. لتحضير

 الصلصة:

 

 نحضر مقلاة ونضعها على النار، ونضع فيها ملعقة السمنة والبصل المفرومة وثلاثة من فصوص الثوم ونحمرها مع التحريك جيداً، ثمّ نسكب عليهم عصير البندورة مع التحريك المستمر، وبعدها نسكب نصف لتر من شوربة اللحم ونترك المزيج يغلي. نضع أصابع اللحم المقلية في المزيج عند غليانه، ونترك المزيج على النار حتى تنضج الكفتة. بعد النضج، نسكب طبق كفتة الأرز المصرية في صحن التقديم ونقدمه ساخناً مع صحن من المخلل والزيتون، وصحن من السلطة، والخبز.

البطاطس الزيتون الفلفل الأسود الثوم والبصل السمنة ​​​​​​​health

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