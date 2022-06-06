أسرع طريقة لعمل كيكة البندق في الميكروييف

انتشر خلال الفترة الماضية، صور لوصفات كيكة عبر الفيسبوك، يمكن تجهيزها في الميكروييف في دقائق بسيطة، ولكن تخشى الأمهات من عدم تسوية الكيكة في الميكروييف جيدا.

لذلك نستعرض الوصفة الصحيحة لعمل الكيكة في الميكروييف.

مكونات كيكة البندق في الميكروييف

1 كوب طحين أبيض مكرر.

1/2 كوب سكر بودرة.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1/2 كوب زيت مكرر.

1/2 كوب بندق.

1 بيضة (مخفوقة).

طريقة عمل كيكة البندق في الميكروييف

1- في وعاء يمكن تسخينه في الميكروويف ضعي مسحوق الخبزوسكر.

2- في وعاء آخر اخفقي بيضة.

3- أضف الزيت والبندق إليها، مع الخفق حتى تمتزج النوتيلا جيدا.

4- يُضاف مزيج البيض إلى وعاء المكونات الجافة ويُمزج جيدًا إذا كان المزيج كثيفًا جدًا، أضف 2-3 ملاعق كبيرة من الحليب البارد.

5- ضع الوعاء في الميكروويف واطهيه لمدة 2-3 دقائق.