إذا كنتي من محبي الحلويات البسيطة والتي يمكن أن يعشقها أولادك نقدم لكِ طريقة عمل كيكة الكوكاكولا للشيف سالي فؤاد

المقادير

2 كوب دقيق حلويات

ثلث كوب كاكاو بودرة بدون سكر

ربع كوب زبدة

كوب شوكولاتة خام

3 حبات بيض

كوب وربع سكر

2/3 كوب زيت

فانيليا

كوب ونصف كوكاكولا

2 ملعقة باكينج بودر

نصف ملعقة صودا خبز

رشة ملح

طريقة التحضير

نضع الزبدة مع الشكولاتة في وعاء حراري ونذيب المزيج على حمام ماء دافئ أو في الميكروويف.

في وعاء آخر نخفق البيض مع الفانيليا والسكر جيدا ثم نضيف الزيت ونخفق.

نضيف خليط الشكولاتة الى خليط البيض ونخلط جيداً ثم نضيف الكوكاكولا ونقلب.

ننخل الدقيق مع الكاكاو والباكينج بودر والصودا والملح ونضيفهم بالتدريج الى الخليط السابق مع التقليب حتى يتجانس الخليط.

نصب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق وندخلها فرن ساخن على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ثم نخفض الحرارة الى 160 لمدة 20 دقيقة أخرى أو حتى تنضج الكيكة.

تقدم دافئة مع أيس كريم الفانيليا