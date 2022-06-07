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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقر إعفاء مواطني سلطنة ‎عُمان من تأشيرة ‎شينجن

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد أنريكي مورا نائب الأمين العام والمدير السياسي لجهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي على "الدور التاريخي" لسلطنة ‎عُمان وجهودها في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

جاء ذلك  في مؤتمر صحفي عُقد بوزارة الخارجية العمانية اليوم، حيث بين مورا أن هناك مفاوضات جارية مع دول مجلس التعاون تتعلق بالتجارة الحرة ويتطلع الاتحاد الأوروبي لزيادة التعاون مع دول المنطقة في مجالات الأمن البحري والتدريب والطاقة.

كما قال أيضا : هنالك مفاوضات جارية مع دول مجلس التعاون تتعلق بالتجارة الحرة ويتطلع الاتحاد الأوروبي لزيادة التعاون مع دول المنطقة في مجالات الأمن البحري والتدريب والطاقة.

فيما وصف مورا  ‎رؤية عُمان 2040 بـ "الطموحة" كونها تتضمن محاور عدة وفي جوانب مختلفة.


ومن جانبه؛ ذكر  الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان: "افتتاح مكتب لتمثيل الاتحاد الأوروبي في سلطنة عُمان قريبًا".


واكد أنّ العلاقات بين سلطنة عُمان ودول الاتحاد الأوروبي متطورة ومتنامية، وتُرحب السلطنة باستراتيجية الشراكة الأوروبية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتطلع إلى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

كما أشار الي ان ‏الاتحاد الأوروبي سيقر إعفاء مواطني سلطنة ‎عُمان من تأشيرة ‎شينجن بعد أسبوعين من الآن بحسب وكالة الأنباء العمانية .

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