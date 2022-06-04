سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبيئة غدا

تحتفل سلطنة عمان غدا، ممثلة في هيئة البيئة باليوم العالمي للبيئة لعام 2022 تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" الذي يهدف إلى إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة.

ويأتي شعار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة لهذا العام نظرًا للأزمات الكوكبية الثلاث وهي: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستمرار تعرض كوكبنا للخطر من جراء التلوث والنفايات.

وكان شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" هو شعار مؤتمر ستوكهولم لعام 1972، الذي شهد إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث يعد "يوم البيئة العالمي" أحد أكبر الأيام الدولية احتفالاً بالبيئة ليكون أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي.