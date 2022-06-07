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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد أفضل من الجاهز

بسبوسة
بسبوسة

قدم الشيف محمد سعيد طريقة عمل البسبوسة بالسميد بمذاق لا يقاوم وشهي ولذيذ.

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فى موسمه.. طريقة عمل كيكة بالمشمش

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طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار في الفرن


المكوّنات


سميد – 500 غرام
سمن – نصف كوب
حليب سائل - كوب
سكر – كوب
جوز الهند مبشور – 4 ملاعق كبيرة
قطر – كوب ونصف
طحينة – ملعقتان كبيرتان
فول سوداني نيء – بحسب الحاجة


طريقة العمل


1- في وعاء، ضعي السميد والسمن وافركي بواسطة يديك المكونات حتى تتجانس ويتشرب السميد السمن تماماً.
2- في وعاء آخر، أخلطي الحليب، السكر، جوز الهند وملعقتين كبيرتين من القطر.
3- أسكبي الخليط فوق السميد وأخلطي المكونات حتى تتجانس.
4- افردي العجينة بشكل متساو في صينية فرن مدهونة بالطحينة ثم قطعيها قبل ادخالها الى الفرن.
5- وزّعي الفول السوداني على وجه البسبوسة.
6- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر.
7- ارفعي الصينية من الفرن واسقيها بالقطر الساخن وأتركيها حتى تبرد قبل تقديمها على سفرتك.

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