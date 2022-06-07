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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ زى المطاعم

طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ

تبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ  حيث أنه من أشهر الأكلات التى حازت على شعبية كبيرة فى السنوات الأخيرة.

وترغب النساء فى تعلم طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ  فى المنزل بمذاق احترافي مثل الأنواع الموجودة فى المحلات والمطاعم ولكن لا تعرف كيف تفعل هذا؟وما أسرار هذه الأكلة الشهية؟

ويريد عدد كبير من  الأمهات تعلم طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ لأنه من أشهر الأكلات التى يحبها الأطفال والشباب بشكل خاص ولكن سعر الجاهز منها مرتفع ولا تستطيع الأسر على توفير كميات منه تكفي جميع الأبناء وأفراد الأسرة ترغب النساء فى تعلم أسرار عمل الكريب بالفراخ لتتمكن من تقديمه للأطفال والشباب بنفس مذاق الأنواع الجاهزة فى أفخم المطاعم .

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طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ

يبحث عدد كبير من النساء عن طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ لذا نقدمها لكم من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كريب الدجاج:
صدور دجاج 
3 بيضات 
كوب لبن 
كوب دقيق 
3 ملعقة زيت 
ملح 
بصل 
ذرة صفراء 
فلفل الوان 
بهارات 

كاتشاب 
مرقة
زيت 

رشة سكر 
فلفل اسود 
مايونيز 
ثوم مفروم

طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ:
* فى وعاء كبير ضعي اللبن مع الدقيق والبيض ثم ضعي عليهم قليل من الزيت ورشة سكر وملح  وقلبيهم جيدا حتى تحصلى على عجينة سائلة.

ضعي مغرفة من الكريب في طاسة ساخنة مدهونة بالزيت واقلبيها على الاتجاه الاخر بعد النضج وكرري الامر مع باقى كمية العجين.
* ضعي القليل من  زيت الطهى  في طاسة أخرى على النار واضيفي مكعب مرقة ثم شوحى فيه البصل مع الملح والفلفل الأسود ثم ضعي شرائح الفراخ وثوم مفروم وبهارات.
* أضيفي خليط الفراخ على شرائح الفلفل الوان ثم ضعي الكاتشاب وذرة صفراء وقلبيهم جيدا ثم ضعي قطع الطماطم  واتركي الخليط حتى ينضج تماما.

* ادهني الكريب بالمايونيز من الداخل ثم يحشى بخلطة الدجاج ويمكن أن يضاف معها سلطة أو خيار مخلل يقدم الكريب ساخنا مزينا بالبقدونس أو شرائح الفلفل الأخضر  أو الزيتون وبالهنا والشفا.

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