طريقة عمل الكريب الحادق بحشوة فاهيتا الدجاج

يقدم الشيف محمد حامد. طريقة عمل كريب بحشوة الدجاج بمذاق لا يقاوم لعشاق الدجاج.
المكونات لعمل عجينة الكريب
2 ونص كوب دقيق متعدد الاستخدام
2كوب حليب
كوب ماء
2 بيضة
رشة ملح_رشة فلفل اسود_رشة فانيليا
معلقة كبيرة خل
لعمل فاهيتا الدجاج
نص كيلو صدور دجاج مخلية
فنجان زيت نباتي
بصلة مقطعة جوانح
فلفل الوان
بشر ليمونة
عصير ليمونة
2 معلقة كبيرة زبادى
التوابل (ملح_فلفل اسود_بابريكا_زعتر_توم بودر_بصل بودر_جوزة الطيب مع حبهان مع قرنفل مطحونين مع بعض)
نحتاج لعمل كريب الدجاج ايضا
جبنة موتزاريلا
جبنة شيدر
بطاطس مقلية
كاتشب
التحضير:
أولا: للتتبيلة نقطع الفراخ شرائح، ونضع عليها كل المكونات ماعدا جبن الموتزاريلا، ونتركها ساعه تتبل كي تعطينا طعما مميزا
ثانيا: نحضر طاسة ساخنة ونضع بها الدجاج
ثالثا: نقوم بفرد الكريب ونضع قليل من المايونيز والكاتشب وجبن موتزاريلا خيار مخلل، ثم الفاهيتا وبعض من الموتزاريلا ، ثم نغلق عليها الكريب على الجريل.