طريقة عمل الكريب الحادق بحشوة فاهيتا الدجاج

يقدم الشيف محمد حامد. طريقة عمل كريب بحشوة الدجاج بمذاق لا يقاوم لعشاق الدجاج.





المكونات لعمل عجينة الكريب

2 ونص كوب دقيق متعدد الاستخدام

2كوب حليب

كوب ماء

2 بيضة

رشة ملح_رشة فلفل اسود_رشة فانيليا

معلقة كبيرة خل



لعمل فاهيتا الدجاج

نص كيلو صدور دجاج مخلية

فنجان زيت نباتي

بصلة مقطعة جوانح

فلفل الوان

بشر ليمونة

عصير ليمونة

2 معلقة كبيرة زبادى

التوابل (ملح_فلفل اسود_بابريكا_زعتر_توم بودر_بصل بودر_جوزة الطيب مع حبهان مع قرنفل مطحونين مع بعض)

نحتاج لعمل كريب الدجاج ايضا

جبنة موتزاريلا

جبنة شيدر

بطاطس مقلية

كاتشب

التحضير:

أولا: للتتبيلة نقطع الفراخ شرائح، ونضع عليها كل المكونات ماعدا جبن الموتزاريلا، ونتركها ساعه تتبل كي تعطينا طعما مميزا

ثانيا: نحضر طاسة ساخنة ونضع بها الدجاج

ثالثا: نقوم بفرد الكريب ونضع قليل من المايونيز والكاتشب وجبن موتزاريلا خيار مخلل، ثم الفاهيتا وبعض من الموتزاريلا ، ثم نغلق عليها الكريب على الجريل.