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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكريب الحادق بحشوة فاهيتا الدجاج

كريب حادق
كريب حادق

يقدم الشيف محمد حامد. طريقة عمل كريب بحشوة الدجاج بمذاق لا يقاوم لعشاق الدجاج. 
 

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 المكونات لعمل عجينة الكريب

2 ونص كوب دقيق متعدد الاستخدام
2كوب حليب
كوب ماء
2 بيضة
رشة ملح_رشة فلفل اسود_رشة فانيليا
معلقة كبيرة خل
 

لعمل فاهيتا الدجاج

نص كيلو صدور دجاج مخلية
فنجان زيت نباتي
بصلة مقطعة جوانح
فلفل الوان
بشر ليمونة
عصير ليمونة
2 معلقة كبيرة زبادى
التوابل (ملح_فلفل اسود_بابريكا_زعتر_توم بودر_بصل بودر_جوزة الطيب مع حبهان مع قرنفل مطحونين مع بعض)
نحتاج لعمل كريب الدجاج ايضا
جبنة موتزاريلا
جبنة شيدر
بطاطس مقلية
كاتشب

التحضير:

أولا: للتتبيلة نقطع الفراخ شرائح، ونضع عليها كل المكونات ماعدا جبن الموتزاريلا، ونتركها ساعه تتبل كي تعطينا طعما مميزا
ثانيا: نحضر طاسة ساخنة ونضع بها الدجاج
ثالثا: نقوم بفرد الكريب ونضع قليل من المايونيز والكاتشب وجبن موتزاريلا خيار مخلل، ثم الفاهيتا وبعض من الموتزاريلا ، ثم نغلق عليها الكريب على الجريل.

جوزة الطيب التواب الدجاج الموتزاريلا الفراخ دجاج

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