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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رضوان:حديث السيسى خلال تدشين مشروع تنمية الأسرة خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الرسائل العديدة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال تدشين المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر مؤكداً أن الرئيس السيسى كان واضحاً وصريحاً للغاية كعادته دائماً.

وقال " رضوان " فى بيان أصدره اليوم إن حديث الرئيس السيسى يجب أن يكون منهاج ودستور عمل لـ 100 مليون مصر سواء بالنسبة للقيادات داخل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية والدينية والثقافية والتعليمية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدنى وغيرها من المؤسسات وأيضاً لجميع المواطنين مطالباً الجميع أن يستوعب كل كلمة جاءت فى حديث الرئيس السيسى الذى عبد فيه بكل الصدق والامانة عن جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.

وحذر النائب طارق رضوان من استمرار ازمة ارتفاع معدلات النمو السكانى فى مصر ، مؤكداً أن أزمة الانفجار السكانى الكبير والرهيب هو من اخطر المشكلات والازمات التى تواجه الدولة المصرية مؤكداً أن حل هذه الازمة يبدأ من المواطن المصرى أولاً الذى يجب أن يدرك خطورة هذه الازمة على الاجيال القادمة وعلى معدلات التنمية والاقتصاد الوطنى.

وقال النائب طارق رضوان إن ازمة الانفجار السكانى هى مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة ، مطالباً بوضع حلول غير تقليدية لحل هذه الازمة حتى لو تطلب الامر وجود تشريع لحل هذه الازمة التى تتزايد وبحدة سنوياً.

وأكد النائب طارق رضوان أن استمرار الانفجار السكانى بمعدلاته الحالية سيكون فيه خطورة كبيرة على الجميع وسوف يؤدى الى مخاطر وخيمة على حياة كل المصريين لان الانفجار السكانى سيؤدى الى العديد من المشكلات والازمات الكبير فى التعليم والصحة والغذاء وسوف يلتهم جميع جهود الاصلاح الاقتصادى وارتفاع معدلات الفقر والمرض وانخفاض مستوى معيشة المواطنين وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات اسرهم من كل شئ بما فيها المأكل والملبس واحتياجات مواجهة مشكلات الصحة والتعليم وغيرها من متطلبات المعيشة للمواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية التنمية الشاملة مؤسسات المجتمع المدني الإنفجار السكاني

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