لا تستهين بها.. آلام في المعدة تتطلب الكشف فورا

تعد آلام المعدة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا فى مختلف أنحاء العالم بين مختلف الأعمار لذا يتعامل معها عدد كبير من الأشخاص على أنها أمر طبيعي.

ولكن في بعض الحالات تكن آلام المعدة مؤشر على مشكلة كبيرة تتطلب زيارة الطبيب بشكل فوري، كما أن استمرار آلام المعدة أكثر من يوم لدى المسنين والأطفال يعرضهم للإصابة بالجفاف مما يتطلب وجود رعاية طبية سريعة.



قدم موقع “ medicalnewstoday ” قائمة بأهم مشاكل المعدة التى تتطلب زيارة الطبيب بشكل سريع جدا.

القيء أو الإسهال المستمر أو الذي لا يمكن السيطرة عليه

الإمساك المزمن

ارتفاع درجة الحرارة “ حُمى ”

دم في البراز أو القيء

عدم القدرة على تمرير الغاز

الدوخة أو الدوار

ألم الذراع

فقدان الوزن غير المتعمد

نتوء في البطن أو المعدة

صعوبة في البلع

تاريخ سابق لـ فقر الدم بسبب نقص الحديد أو الحالات المرتبطة به

ألم عند التبول