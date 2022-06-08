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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تستهين بها.. آلام في المعدة تتطلب الكشف فورا

لا تستهين بها ..
لا تستهين بها .. الام فى البطن تتطلب الكشف فورا

تعد آلام المعدة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا فى مختلف أنحاء العالم بين مختلف الأعمار لذا يتعامل معها عدد كبير من الأشخاص على أنها أمر طبيعي.

ولكن في بعض الحالات تكن آلام المعدة مؤشر على مشكلة كبيرة تتطلب زيارة الطبيب بشكل فوري، كما أن استمرار آلام المعدة أكثر من يوم لدى المسنين والأطفال يعرضهم للإصابة بالجفاف مما يتطلب وجود رعاية طبية سريعة.

منها العسل واللبن الرائب.. أطعمة تساعد في القضاء على جرثومة المعدة

أبرزها سرطان المعدة.. أضرار تناول الملح


قدم موقع “ medicalnewstoday ” قائمة بأهم مشاكل المعدة التى تتطلب زيارة الطبيب بشكل سريع جدا.

القيء أو الإسهال المستمر أو الذي لا يمكن السيطرة عليه
الإمساك المزمن
ارتفاع درجة الحرارة “ حُمى ”
دم في البراز أو القيء
عدم القدرة على تمرير الغاز
الدوخة أو الدوار
ألم الذراع
فقدان الوزن غير المتعمد
نتوء في البطن أو المعدة
صعوبة في البلع
تاريخ سابق لـ فقر الدم بسبب نقص الحديد أو الحالات المرتبطة به
ألم عند التبول

المعدة الامساك الام المعدة نقص الحديد مشاكل المعدة

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