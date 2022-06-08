الصحف الإماراتية: روسيا تؤكد جاهزية موانئ ماريوبول لشحن الحبوب.. واشنطن تشيد بدعم الإمارات القوي والفعال لليمن

تصدرت تطورات الأوضاع في أوكرانيا، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، بالإضافة إلى الإشادة الأمريكية بور الإمارات القوي والفعّال في اليمن.

وأبرزت الصحف الإماراتية تأكيد أكد سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن كبار المسؤولين العسكريين الروس والأمريكيين يبقون خطوط الاتصال مفتوحة على مستوى منخفض لكن العلاقات متوترة بسبب الحرب الأوكرانية.

وقال أنتونوف للتلفزيون الرسمي الروسي "لعبت المحادثات الهاتفية من وقت لآخر بين وزيري الدفاع ورئيسي الأركان دورا حيويا في منع مواجهة عسكرية مباشرة بين القوتين". مضيفا أنه بدونها لكان هناك تهديد بالتصعيد مع "عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

لكن أنتونوف شدد على الطابع منخفض المستوى للحوار الثنائي الذي يجري الحفاظ عليه حاليا.

وأضاف "لقد تقوضت الثقة، والتعاون يتفكك حتى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتواصل بين الجانبين ضئيل للغاية ويقتصر بشكل أساسي على مناقشة المشاكل التقنية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة علقت الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي إلى أجل غير مسمى.

كما أبرزت الصحف ضمنها "الاتحاد" تأكيد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن ميناءي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين، اللذين سيطرت عليهما القوات الروسية، جرى تطهيرهما من الألغام ليكونا جاهزين لاستئناف شحن الحبوب.

وتابع "جرى الانتهاء من إزالة الألغام من ميناء ماريوبول، وبات يعمل بشكل طبيعي، واستقبل أولى سفن الشحن الخاصة به".

وتعطلت الصادرات الزراعية من جنوب أوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجوماً على الجمهورية السوفييتية السابقة في أواخر فبراير، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب.

وتقول روسيا، إن العقوبات الغربية هي التي أفضت إلى هذا الوضع، الذي يهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية.

بينما تعمل الأمم المتحدة على وضع خطط مع كييف وموسكو بشأن كيفية استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مع احتمال أن تكون تركيا مستعدة لتوفير مرافقين بحريين لضمان مرور آمن خارج البحر الأسود.

عربيا، اهتمت الصحف ضمنها "البيان" تأكيد ئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزامه بالعمل مع كل مكونات الشعب السوداني من أجل بناء "دولة الديمقراطية والكرامة".

وقال البرهان في كلمة موجهة للشعب "اليوم وبلادنا تمر بمرحلة انتقالية، نجم عن عدم التوافق فيها، ما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن مما حدا بكثير من أبناء الوطن وكياناته المختلفة، مستشعرين المخاطر الوشيكة، إلى تقديم المبادرات واقتراح المعالجات والحلول التي تعيد للدولة تماسكها وتبث الطمأنينة في نفوس شعبها".

وأضاف "استجابة لمطلوبات المرحلة، استجابت معظم القوى الوطنية بمختلف أطيافها إلى دعوة الحوار التي تسهلها الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد وبعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والتي أعلنت بدايته الأربعاء".

وتابع البرهان "إننا كمكون عسكري، آلينا على أنفسنا والتزمنا وتعهدنا منذ أبريل 2019، بالعمل مع كل مكونات الشعب السوداني من أجل ضمان تحقيق أحلامه وتطلعاته في بناء دولة الديمقراطية والكرامة، دولة الحرية والسلام والعدالة".

واعتبر أن الحوار الذي سينطلق الأربعاء "فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية حتى تمضي وفق ما يرجوه الشعب السوداني".

كما سلطت الصحف الضوء على إشادة المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينج، بدعم الإمارات القوي والفعال للشعب اليمني، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمساندة اليمن من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع هناك.

وأوضح أن "الهدنة الأممية هي أفضل فرصة من أجل التوصل إلى سلام شامل يحظى به اليمنيون منذ سنوات".

ودعا المبعوث الأمريكي، دول المنطقة إلى حمل الأطراف اليمنية على التوصل إلى تسوية سياسية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الزخم الراهن بشأن الهدنة الأممية.

وانطلقت الجولة الأولى من المباحثات، الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان، مركزة على فتح المعابر والطرق في تعز المحاصرة منذ 7 سنوات، إضافة إلى محافظات أخرى، بموجب إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في مطلع أبريل الماضي.

محليا، اهتمت الصحف بينها"الخليج" بتأدية الوزراء الجدد في حكومة الإمارات اليمين الدستورية أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي.

وتمنى لشيخ محمد بن زايد للوزراء التوفيق والنجاح بمهامهم في تطوير قطاع التعليم الحيوي وتحديثه بما يواكب مسيرة تقدم الدولة على مختلف المستويات، ويتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المستقبل لبناء جيل واع ومتمكن من مهارات العصر ومعتز بهويته الوطنية.

وأكد أن "الاهتمام بجودة التعليم ونوعية مخرجاته ينطلق من إيماننا بأنه الطريق إلى المستقبل وهو الرافد الأساسي للتنمية الذي يمدها بالكفاءات الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن".

من جهته، شدد الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على ضرورة تطوير أدوات العمل بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة، وتسخير الجهود الحكومية كافة لدعم الملفات الحيوية.

وقال بن راشد "نحرص على تطوير أدوات العمل الحكومي لتلبية متطلبات كل مرحلة... ونسخر كافة الجهود لدعم الملفات الحيوية".