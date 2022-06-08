طريقة عمل خلية النحل الأصلية بخطوات بسيطة

تقدم الشيف أمل المغربية طريقة عمل خلية النحل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.
المقادير :
للعجينة :
2 كوب طحين
1 ملعقة كبيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
1\2 ملعقة صغيرة ملح
1\4 ملعقة صغيرة باكنج باودر
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
3\4 كوب ماء دافئ
للحشوة :
8 حبات جبنة كيري
2 ملعقة كبيرة عسل
الطريقة :
_ نضع جميع مكونات العجينة في وعاء ونعجنها جيداً ،نغطيها ونتركها ترتاح حوالي 30 دقيقة .
_ نضع الجبن والعسل في طبق ونخلطهم حتى يصبح الجبن كريمي.
_ نقطع العجينة قطع صغيرة ونحشيها بخليط الجبن حوالي ملعقة صغيرة لكل قطعة عجين ونضعهم في القالب.
_ ثم نغطيها ونتركها ترتاح حتى يتضاعف حجمها .
_ نخبزها في الفرن على درجة حرارة(190ْ) لمدة 15_20 دقيقة .
_ ندهنها بالعسل وهي ساخنة ونزينها بالفستق الحلبي