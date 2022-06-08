طريقة عمل خلية النحل الأصلية بخطوات بسيطة

تقدم الشيف أمل المغربية طريقة عمل خلية النحل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.

المقادير :



للعجينة :

2 كوب طحين

1 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

1\2 ملعقة صغيرة ملح

1\4 ملعقة صغيرة باكنج باودر

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3\4 كوب ماء دافئ

للحشوة :

8 حبات جبنة كيري

2 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة :



_ نضع جميع مكونات العجينة في وعاء ونعجنها جيداً ،نغطيها ونتركها ترتاح حوالي 30 دقيقة .

_ نضع الجبن والعسل في طبق ونخلطهم حتى يصبح الجبن كريمي.

_ نقطع العجينة قطع صغيرة ونحشيها بخليط الجبن حوالي ملعقة صغيرة لكل قطعة عجين ونضعهم في القالب.

_ ثم نغطيها ونتركها ترتاح حتى يتضاعف حجمها .

_ نخبزها في الفرن على درجة حرارة(190ْ) لمدة 15_20 دقيقة .

_ ندهنها بالعسل وهي ساخنة ونزينها بالفستق الحلبي