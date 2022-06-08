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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خلية النحل الأصلية بخطوات بسيطة

خلية النحل
خلية النحل

تقدم الشيف أمل المغربية طريقة عمل  خلية النحل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد. 

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المقادير :


للعجينة :
2 كوب طحين
1 ملعقة كبيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
1\2 ملعقة صغيرة ملح
1\4 ملعقة صغيرة باكنج باودر
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
3\4 كوب ماء دافئ
للحشوة :
8 حبات جبنة كيري
2 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة :


_ نضع جميع مكونات العجينة في وعاء ونعجنها جيداً ،نغطيها ونتركها ترتاح حوالي 30 دقيقة .
_ نضع الجبن والعسل في طبق ونخلطهم حتى يصبح الجبن كريمي.
_ نقطع العجينة قطع صغيرة ونحشيها بخليط الجبن حوالي ملعقة صغيرة لكل قطعة عجين ونضعهم في القالب.
_ ثم نغطيها ونتركها ترتاح حتى يتضاعف حجمها .
_ نخبزها في الفرن على درجة حرارة(190ْ) لمدة 15_20 دقيقة .
_ ندهنها بالعسل وهي ساخنة ونزينها بالفستق الحلبي

طريقة عمل نحل طريقة عمل خلية النحل العجين والعسل ​​​​​​​health

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