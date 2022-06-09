15 فائدة لتناول الخوخ لا تعلمها

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، فوائدالخوخ.





نقدم لكم 15 فائدة مذهلة للخوخ تجعله يتربع على عرش الفواكه، نظرًا لفوائده العديدة، التى تشمل :





1. الخوخ هو وجبة خفيفة مثالية لفقدان الوزن.

2. الخوخ يكافح مرض السكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.

3. الخوخ يعمل على الحفاظ على صحة الجلد.

4. الخوخ يقلل من فقدان الشعر مع تأثيره الإيجابى على فروة الرأس.

5. الخوخ يساعد على تقليل القلق والإجهاد.

6. يساعد على منع السرطان.

7. الخوخ يساعد على إزالة الديدان من الأمعاء.

8. الخوخ له تأثير مدر للبول مما يساعد على تطهير الكلى والمثانة.

9. الخوخ له القدرة على تهدئة اضطراب المعدة.

10. المركبات فى الفاكهة ذات النواة الحجرية يمكن أن تساعد فى القضاء على "متلازمة الأيض".

11. الخوخ مدر للبول وملين خفيف.

12. الخوخ يزيد الشهوة الجنسية.

13. زهور الخوخ لها خصائص مهدئة.

14. الخوخ يمنع الأورام السرطانية من النمو ويوقف نشاطها.

15. الخوخ يعالج التهاب الشعب الهوائية والسعال