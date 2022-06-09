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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيك الذرة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

كيك الذرة
كيك الذرة

تقدم الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل كيك الذرة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى. 

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طريقة عمل كيك بالمشمش المجفف

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طريقة عمل كيك تركية بالجبن ⁠ ⁠


المقادير 


كوب ونصف دقيق ذرة 
كوب ونصف دقيق أبيض 
كوب سكر
3/4كوب لبن أو عصير برتقال 
3/4كوب زيت
5 بيضات 
ملعقة ك خل
م ك بيكنج بودر
م ص بشر برتقال
رشة فانيليا


الطريقة :


في الخلاط نضع البيض واللبن والزيت والخل والفانيليا وبشر البرتقال والسكر ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط ناعما، ثم نضعه في بولة ونضيف دقيق الذرة والدقيق الأبيض والبكنج بودر ونقلب بالمضرب اليدوي، حتى تتجانس المكونات ويتكون خليط الكيك ثم يسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة والزيت ويوضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 35 _ 40  دقيقة. 

البيض البرتقال طريقة عمل دقيق الفرن زيت طريقة عمل كيك برتقال المشمش المجفف بشر برتقال الدقيق الأبيض طريقة عمل كيك تركية بالجبن طريقة عمل كيك الذرة ​​​​​​​health

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