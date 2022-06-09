تقدم الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل كيك الذرة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.



المقادير



كوب ونصف دقيق ذرة

كوب ونصف دقيق أبيض

كوب سكر

3/4كوب لبن أو عصير برتقال

3/4كوب زيت

5 بيضات

ملعقة ك خل

م ك بيكنج بودر

م ص بشر برتقال

رشة فانيليا



الطريقة :



في الخلاط نضع البيض واللبن والزيت والخل والفانيليا وبشر البرتقال والسكر ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط ناعما، ثم نضعه في بولة ونضيف دقيق الذرة والدقيق الأبيض والبكنج بودر ونقلب بالمضرب اليدوي، حتى تتجانس المكونات ويتكون خليط الكيك ثم يسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة والزيت ويوضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 35 _ 40 دقيقة.