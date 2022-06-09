رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات بلجان كليات الحاسبات وطب الأسنان والصيدلة

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحاسبات والمعلومات، والاختبارات الالكترونية لطلاب كلية طب الأسنان، والصيدلة بمركز الاختبارات الإلكترونية.

وخلال جولته أطمئن الدكتور مصطفى عبد النبي علي حسن سير الامتحانات وتوفير البيئة الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم دون أي معوقات، مؤكداً على ضرورة تنفيذ الامتحانات بكامل الانضباط، والمتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات داخل المدرجات وقاعات الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية المغطى بالكامل بكاميرات المراقبة لمتابعة العملية الامتحانية وضمان انضباطها.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليتين، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مطفي خليل نائب مدير المركز