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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا قلقة إزاء أحكام الإعدام بحق مواطنيها بأوكرانيا

بريطانيا
بريطانيا

قال نائب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، إن حكومة بريطانيا "قلقة للغاية" من الأحكام الصادرة على مواطنين بريطانيين من قبل محكمة موالية لروسيا.

حكمت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي نصبت نفسها بنفسها، اليوم الخميس، بالإعدام على ثلاثة رجال، البريطانيان أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون، بتهمة ارتكابهم جرائم في أوكرانيا بحسب وكالة الإعلام الروسية الحكومية "ريا نوفوستي".

وقال المتحدث البريطاني: "بموجب اتفاقية جنيف، يحق لأسرى الحرب التمتع بحصانة المقاتلين، ولا ينبغي مقاضاتهم لمشاركتهم في أعمال عدائية".

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وأضاف: "سنواصل العمل مع السلطات الأوكرانية لمحاولة تأمين الإفراج عن أي مواطن بريطاني كان يخدم في القوات المسلحة الأوكرانية ويحتجز كأسرى حرب".

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الخميس، إنها "تدين بشدة" الحكم على أسلين وبينر، واصفة إياهما "بأسرى حرب".

بريطانيا أوكرانيا رئيس الوزراء البريطاني روسيا دونيتسك

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