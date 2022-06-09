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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين تعليقا على نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا: مخجلة ومحزنة.. فيديو

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين على أداء لاعبي منتخب مصر أمام منافسه الإثيوبي، مؤكدا أن مشجعي المنتخب المصري شعروا بالحزن الشديد بسبب الخسارة أمام إثيوبيا منذ قليل.

 

وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن ما حدث في مباراة مصر و إثيوبيا مهزلة مخجلة ومحزنة، قائلا "البرازيل كسبت البراجيل .. بمعني أن إثيوبيا هي البرازيل ومصر هي البراجيل".

 

وتابع تامر أمين أن مباراة اليوم بين مصر وإثيوبيا لم يكن بها أداء أو مستوي أو قتال ولا روح ولا مهارات ولا أساسيات، موضحا أن منتخب إثيوبيا اليوم كان رائعاً وأفضل من المنتخب المصري.

الإعلامي تامر أمين منتخب مصر مباراة اليوم مصر وافريقيا مشجعي المنتخب

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