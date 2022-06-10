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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كول سلو في المنزل

كول سلو
كول سلو

كول سلو من الأطباق الجانبية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة عمل كول سلو في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق شهي.

 

مقادير كول سلو


1 راس كرنب افرنجي جوليان
1 راس كرنب أحمر مبشور
3 جزر مبشور
1 بصلة بيضاء مكعبات صغيرة
1 كوب مايونيز
4 فص ثوم مفروم ناعم
1 كوب لبن رايب
ربع كوب عسل
ملح


طريقة تحضير كول سلو


لعمل الدريسينج:
في بوله نخلط الثوم مع المايونيز واللبن الرايب او الزبادي وعسل النحل ونخلطهم جيدا مع بعض و
وفي بوله كبيره نخلط كل مكونات الخضار البصل الأبيض والكرنب الأبيض والجزر وكرنب احمر وجميع الخضروات مبشوره ونضيف  ملح والدريسينج ونخلطهم جيدا مع بعض وتقدم.

كول سلو مقادير كول سلو طريقة تحضير كول سلو الشيف سارة عبد السلام Food Groceries

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