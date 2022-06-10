أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كول سلو في المنزل

كول سلو من الأطباق الجانبية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة عمل كول سلو في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق شهي.

مقادير كول سلو



1 راس كرنب افرنجي جوليان

1 راس كرنب أحمر مبشور

3 جزر مبشور

1 بصلة بيضاء مكعبات صغيرة

1 كوب مايونيز

4 فص ثوم مفروم ناعم

1 كوب لبن رايب

ربع كوب عسل

ملح



طريقة تحضير كول سلو



لعمل الدريسينج:

في بوله نخلط الثوم مع المايونيز واللبن الرايب او الزبادي وعسل النحل ونخلطهم جيدا مع بعض و

وفي بوله كبيره نخلط كل مكونات الخضار البصل الأبيض والكرنب الأبيض والجزر وكرنب احمر وجميع الخضروات مبشوره ونضيف ملح والدريسينج ونخلطهم جيدا مع بعض وتقدم.